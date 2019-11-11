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Магнитно-резонансная томография: как проводится, противопоказания, где пройти в Киеве

Качественная диагностика заболевания на 50% определяет успех лечения

Современные виды исследований позволяют установить точный диагноз и назначить эффективное лечение. Важно найти медицинский центр, который предоставляет возможность провести диагностику и сразу проконсультироваться у квалифицированных докторов.

МРТ – это метод диагностики, который позволяет получить высококачественные и точные изображения тканей и органов в разных плоскостях. Процедура безопасна для организма, поэтому почти не имеет противопоказаний.

Как проводится МРТ?

В медицинском центре "Омега-Киев" магнитно-резонансная томография проводится при помощи современного томографа PHILIPS ACHIEVA 1.5 тесла 16ch.

Перед процедурой необходимо снять все металлические предметы – наручные часы, украшения, браслеты. Пациент надевает специальную одежду и ложится на подвижный стол, который находится в отверстии аппарата. Тело фиксируется ремнями, чтобы обеспечить неподвижность исследуемой области, иначе, картинка получится размытой.

После подготовки стол перемещается внутрь устройства. Аппарат совершает серию последовательных снимков со смещением в горизонтальной плоскости на 1-1,5 мм. Один срез создается в течение нескольких минут.

По окончании исследования врач лучевой диагностики проводит расшифровку, результаты предоставляются в течение 24 часов после проведения процедуры.

Виды МРТ в медицинском центре "Омега-Киев"

В диагностическом центре можно пройти все виды магнитно-резонансной томографии, включая МРТ-диффузию всего тела. Наиболее востребованными в 2018-2019 году были направления:

МРТ головного мозга;

МРТ всех отделов позвоночника;

МРТ брюшной полости;

МРТ органов малого таза;

МРТ суставов.

Когда нельзя проводить МРТ

Противопоказания к проведению делятся на абсолютные (процедура противопоказана из-за риска для здоровья пациента) и относительные (процедура проводится при дополнительной подготовке – наркоз и тд).

Относительные противопоказания:

татуировки на коже с использованием металлосодержащих красок;

клаустрофобия;

нарушение координации движений;

аллергические реакции на контрастное вещество.

Абсолютные противопоказания:

наличие в теле кардиостимулятора, импланта среднего уха, инсулинового насоса и других электронных устройств;

установленные металлические имплантаты или осколки;

первый триместр беременности.

Где пройти МРТ в Киеве?

МРТ-диагностика – один из самых точных методов диагностики заболеваний на ранних стадиях. В медицинском центре "Омега-Киев" можно пройти обследование и проконсультироваться у квалифицированного специалиста. Аппараты МРТ установлены в двух отделениях – по улице М. Максимовича, 10 и по улице А. Малышко, 39.

Не откладывайте профилактические осмотры и вовремя проходите консультации у специалистов. Это поможет сберечь здоровье и избежать неприятных и дорогостоящих процедур.

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