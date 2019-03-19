Магнитные бури в апреле 2019: прогноз на месяц

Стал известен прогноз магнитных бурь на апрель 2019 года

Магнитные бури в апреле 2019 Фото: Pixabay

Узнайте, в какие дни в апреле 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на Пасху и в другие дни. Читайте прогноз геомагнитных колебаний на апрель в нашей статье.

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в значительной степени обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2019 года

Итак, середина весны по сравнению с бурным и активным мартом, обещает быть более спокойной по силе проявления солнечной активности. Тем не менее, в течение месяца ожидается несколько серьезных магнитных бурь в середине апреля. Приятная новость: на Пасху 2019, исходя из прогноза, магнитных всплесков не ожидается, так что праздник пройдет в спокойной геомагнитной обстановке.

Незначительные магнитные колебания возможны 16, 22, 25 апреля .

Кроме того, достаточно серьезные магнитные бури ожидаются 12, 23 и 24 апреля .

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

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