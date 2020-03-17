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Магнитные бури в апреле 2020: прогноз на месяц

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение апреля 2020 – на Благовещение, Пасху и другие дни

Ольга Козачок
Сегодня, 16:46

Весна постепенно входит в свои права, а потому неудивительно, если Солнце начнет проявлять активность и с каждым днем усиливать свое воздействие на Землю. Когда в апреле 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на Благовещение, Пасху, Радуницу и в другие праздники в середине весны? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на апрель в нашей статье.

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Когда ожидаются магнитные бури в апреле
Когда ожидаются магнитные бури в апреле
Фото: Pexels

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Прогноз магнитных бурь на апрель 2020 года

Апрель обещает относительно спокойное поведение солнца и небольшое число магнитных всплесков в течение месяца.

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 10, 14, 16 и 24 числа.

А вот более серьезные магнитные бури в апреле 2020 ожидаются всего дважды: 12, 23 апреля.

Однако имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины. А вот люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

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