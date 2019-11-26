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Магнитные бури в декабре 2019: прогноз на месяц радует

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение декабря 2019 и на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Магнитные бури в декабре
Магнитные бури в декабре
Фото: Pexels

Когда в декабре 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники – Новый год 2020, День святого Николая, католическое Рождество, а также в другие дни декабря? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на декабрь в нашей статье.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на декабрь 2019 года

Итак, декабрь порадует удивительным спокойствием геомагнитной обстановки и потревожит лишь несколькими слабыми магнитными всплесками в течение месяца.

Незначительные магнитные колебания возможны в первой и третьей декаде декабря – 8, 18 и 19 числа.

Серьезные магнитные бури в декабре 2019 не прогнозируются.

Однако имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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