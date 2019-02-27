В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Сегодня Землю накроет сильная магнитная буря, которая продлится три дня

Появился прогноз магнитных бурь на февраль 2019 года Фото: depositphotos

Уже сегодня к вечеру, 27 февраля, на Земле будут ощутимы серьезные геомагнитные колебания, которые к завтрашнему утру достигнут уровня бури G1, а затем к 1 марта постепенно пойдут на спад.

Будьте осторожны: ближайшие три дня, с 27 февраля по 1 марта, могут стать особенно проблемными для людей с повышенной метеозависимостью, гипертоников, а также ослабленных и имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Чтобы знать, когда ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности в феврале и другие месяцы 2019 года, читайте регулярные прогнозы геомагнитных колебаний на нашем сайте. Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечнососудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в марте 2019 года. Кроме этого, медики рассказали, какие группы людей больше всего страдают от магнитных бурь.

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