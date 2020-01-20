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Магнитные бури в феврале 2020: прогноз на месяц

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение февраля 2020: солнце готовит неприятный сюрприз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Когда ожидаются магнитные бури в феврале
Когда ожидаются магнитные бури в феврале
Фото: Pexels

Когда в феврале 2020 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники – День святого Валентина, день Сурка, Сретение Господне, Масленицу, а также в другие дни февраля? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на февраль в нашей статье.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 года

Февраль обещает несколько проявлений неспокойного поведения солнца и магнитных всплесков в течение месяца.

Незначительные магнитные колебания возможны в самом начале, а также в конце февраля – 1, 2, 23, 24, 28, 29 числа.

А вот серьезные и продолжительные магнитные бури в феврале 2020 ожидаются с 4-го по 6-е число, а также с 10 по 11 февраля.

Имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины. А вот люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

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