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Магнитные бури в июле 2020 года: прогноз на месяц

Сегодня, 12:05

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение июля-2020 – на Ивана Купала, День апостолов Петра и Павла и другие дни

Когда в июле 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на июльские праздники, Ивана Купала, День апостолов Петра и Павла и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на июль в нашей статье.

Обычно в разгар лета Солнце заметно активизируется по сравнению с остальными сезонами – и по температуре, и по геомагнитным всплескам. Но спешим вас обрадовать приятным прогнозом геомагнитной обстановки в июле 2020. Дело в том, что продолжается тенденция июня, и во второй летний месяц не ожидается серьезных проявлений солнечной активности.

Когда ожидаются магнитные бури в июле
Когда ожидаются магнитные бури в июле
Фото: pexels

Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на июль 2020 года

Июль обещает относительно спокойное поведение Солнца и небольшое число магнитных всплесков в течение всего месяца.

Незначительные магнитные колебания в июле возможны 6, 27, 28 числа.

Слабые магнитные бури в июле ожидаются 1 и 7 числа.

Имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Во время магнитных бурь организм особо чувствительных людей реагирует более остро и болезненно: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Для того чтобы избежать негативного влияния Солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать водный режим.

Также во время магнитной бури следует ограничивать длительное пребывание на открытом солнце, избегать дальних перемещений и обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

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