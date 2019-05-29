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Магнитные бури в июне 2019: прогноз на месяц

Узнайте, какая магнитная обстановка будет в течение всего июня 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Магнитные бури
Магнитные бури
Фото: Pixabay

Когда в июне 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на праздники июня – Троицу и День Конституции Украины, а также в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на июнь в нашей статье.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и будут готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на июнь 2019 года

Обычно летом солнце заметно активизируется по сравнению с остальными сезонами. Но мы хотим вас обрадовать приятным прогнозом геомагнитной обстановки, потому что начало нынешнего лета как раз обещает полный штиль по силе проявления солнечной активности. Лишь в конце июня, как раз ко Дню Конституции Украины, ожидается волна небольших по силе магнитных всплесков.

Незначительные магнитные колебания возможны в период с 24 по 28 июня.

Серьезные магнитные бури в июне 2019 не прогнозируются.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы писали, когда будут выходные и праздничные дни в июне 2019 в Украине.

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