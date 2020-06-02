Магнитные бури в июне 2020 года: прогноз на месяц

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение июня-2020 – на Троицу, День Конституции и другие дни

Когда в июне 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на июньские праздники – Троицу, День Конституции и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на июнь в нашей статье.

Традиционно лето ассоциируется с активизацией солнца во всех его проявлениях по сравнению с остальными сезонами – и по температуре, и по геомагнитным всплескам. Однако спешим вас обрадовать приятным прогнозом геомагнитной обстановки на июнь-2020: начало нынешнего лета как раз обещает полный штиль по силе проявления солнечной активности.

Когда ожидаются магнитные бури в июне Фото: pexels

Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на июнь 2020 года

Июнь обещает относительно спокойное поведение солнца и небольшое число магнитных всплесков в течение всего месяца.

Незначительные магнитные колебания в июне возможны 8 и 9 числа.

Серьезных магнитных бурь в июне не ожидается.

Имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Во время магнитных бурь организм особо чувствительных людей реагирует более остро и болезненно: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Для того чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать водный режим. Также во время магнитной бури следует ограничивать длительное пребывание на открытом солнце, избегать дальних перемещений и обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

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