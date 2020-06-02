Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Магнитные бури в июне 2020 года: прогноз на месяц

Сегодня, 14:26

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение июня-2020 – на Троицу, День Конституции и другие дни

Когда в июне 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на июньские праздники – Троицу, День Конституции и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на июнь в нашей статье.

Традиционно лето ассоциируется с активизацией солнца во всех его проявлениях по сравнению с остальными сезонами – и по температуре, и по геомагнитным всплескам. Однако спешим вас обрадовать приятным прогнозом геомагнитной обстановки на июнь-2020: начало нынешнего лета как раз обещает полный штиль по силе проявления солнечной активности.

Когда ожидаются магнитные бури в июне
Когда ожидаются магнитные бури в июне
Фото: pexels

Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Читайте также:
Выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине

Прогноз магнитных бурь на июнь 2020 года

Июнь обещает относительно спокойное поведение солнца и небольшое число магнитных всплесков в течение всего месяца.

Незначительные магнитные колебания в июне возможны 8 и 9 числа.

Серьезных магнитных бурь в июне не ожидается.

Имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Во время магнитных бурь организм особо чувствительных людей реагирует более остро и болезненно: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Для того чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать водный режим. Также во время магнитной бури следует ограничивать длительное пребывание на открытом солнце, избегать дальних перемещений и обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Космический охотник поймает комету за хвост На Солнце зафиксировали разрушительной силы вспышку: фото Комета века озарила ночное небо и готовится взорваться Ленивое и скучное: ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце
Солнце геомагнитное поле головная боль магнитная буря июнь
Реклама

Новости партнеров

Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза

Популярные статьи

Сегодня, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Сегодня, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

Вчера, 17:28Шоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

Вчера, 13:25Стиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

Вчера, 12:13Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 11:15Food

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

Вчера, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

31 маяШоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

31 маяTravel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

31 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Матвієнко заявила, що її домагався лікар Охматдиту
Матвієнко заявила, що її домагався лікар Охматдиту
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Кухар из
Кухар из "Танців з зірками" показала вторую маму своих детей
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять