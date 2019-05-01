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Магнитные бури в мае 2019: прогноз на месяц

Узнайте, какая магнитная обстановка будет на майские праздники 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Магнитные бури в мае 2019
Магнитные бури в мае 2019
Фото: Pixabay

В какие дни в мае 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на майские праздники и в другие дни. Читайте прогноз геомагнитных колебаний на май в нашей статье.

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на май 2019 года

Спешим вас обрадовать приятным прогнозом геомагнитной обстановки, потому что конец весны обещает достаточно спокойную обстановку по силе проявления солнечной активности. Лишь в начале мая и в самом конце месяца ожидается несколько незначительных магнитных колебаний. Но непосредственно на майские праздники, День труда и 9 мая, исходя из прогноза, серьезных магнитных всплесков не ожидается.

Незначительные магнитные колебания возможны 2, 28 и 29 мая .

Серьезные магнитные бури в мае 2019 не прогнозируются.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы писали, когда будут выходные и праздничные дни в мае 2019 в Украине.

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