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Магнитные бури в мае 2020 года: прогноз на месяц

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение мая-2020 – на майские праздники, День Победы и другие дни

Ольга Козачок
Сегодня, 17:04

Весна подходит к завершению, и Солнце все больше набирает силу. Не удивительно, что оно начинает проявлять активность и с приближением лета усиливает свое воздействие на Землю. Когда в мае 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на майские праздники, День Победы и в другие праздники в конце весны? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на май в нашей статье.

Когда ожидаются магнитные бури в мае
Когда ожидаются магнитные бури в мае
Фото: Pexels

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на май 2020 года

Май обещает относительно спокойное поведение солнца и небольшое число магнитных всплесков в течение всего месяца.

Незначительные магнитные колебания в мае возможны 1, 19, а также с 24 по 27 числа.

Серьезные магнитные бури ожидаются: 5 и 18 мая.

Имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может без видимой причины ухудшиться настроение, появиться усталость и недомогание, а также разболеться голова. А вот люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Во время магнитных бурь организм особо чувствительных людей реагирует более остро и болезненно: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Для того чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать водный режим. Также во время магнитной бури следует ограничить дальние перемещения и обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

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