Магнитные бури в марте 2020: прогноз на месяц
Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение марта 2020: солнце заметно активизируется
С наступлением весны Солнце начинает усиливать свое воздействие на Землю. Когда в марте 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на 8 Марта, Прощеное воскресенье и в другие дни первого весеннего месяца? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на март в нашей статье.
Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.
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Март обещает достаточно много проявлений неспокойного поведения солнца и магнитных всплесков в течение месяца.
Незначительные, но продолжительные магнитные колебания возможны 4, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 и 25 числа.
А вот серьезные магнитные бури в марте 2020 ожидаются 5, 24 и 31 марта.
Имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.
Смотрите видео, как пережить магнитные бури:
В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины. А вот люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.
У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.
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