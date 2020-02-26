Магнитные бури в марте 2020: прогноз на месяц

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение марта 2020: солнце заметно активизируется

С наступлением весны Солнце начинает усиливать свое воздействие на Землю. Когда в марте 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на 8 Марта, Прощеное воскресенье и в другие дни первого весеннего месяца? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на март в нашей статье.

Когда ожидаются магнитные бури в марте Фото: Pexels

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на март 2020 года

Март обещает достаточно много проявлений неспокойного поведения солнца и магнитных всплесков в течение месяца.

Незначительные, но продолжительные магнитные колебания возможны 4, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 и 25 числа.

А вот серьезные магнитные бури в марте 2020 ожидаются 5, 24 и 31 марта.

Имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины. А вот люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

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