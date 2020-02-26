Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Магнитные бури в марте 2020: прогноз на месяц

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение марта 2020: солнце заметно активизируется

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04

С наступлением весны Солнце начинает усиливать свое воздействие на Землю. Когда в марте 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на 8 Марта, Прощеное воскресенье и в другие дни первого весеннего месяца? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на март в нашей статье.

Когда ожидаются магнитные бури в марте
Когда ожидаются магнитные бури в марте
Фото: Pexels

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Читайте также:
Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

Прогноз магнитных бурь на март 2020 года

Март обещает достаточно много проявлений неспокойного поведения солнца и магнитных всплесков в течение месяца.

Незначительные, но продолжительные магнитные колебания возможны 4, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 и 25 числа.

А вот серьезные магнитные бури в марте 2020 ожидаются 5, 24 и 31 марта.

Имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины. А вот люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Головная боль: семь простых способов унять ее День весеннего равноденствия 2020: точная дата и время Великолепие Солнца: лучшие фото из космоса Увиденное впечатляет: ученые рассмотрели поверхность Солнца "вблизи"
Солнце март геомагнитное поле головная боль магнитная буря
Реклама

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Вчера, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Вчера, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Вчера, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

24 февраляEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Холоденко о разводе Остапчука:
Холоденко о разводе Остапчука: "У любого преступления есть мотив"
Сочные беляши в советском стиле, пошаговый рецепт
Сочные беляши в советском стиле, пошаговый рецепт
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Мозговая опровергла обвинения в адрес своего мужа
Мозговая опровергла обвинения в адрес своего мужа
В сети раскритиковали Кристину Асмус за фото в купальнике
В сети раскритиковали Кристину Асмус за фото в купальнике
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается