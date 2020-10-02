Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Магнитные бури в октябре 2020 года: прогноз на месяц

Сегодня, 11:00

В октябре сильнейшая магнитная буря продержится в течение нескольких дней: узнайте точные сроки

Октябрь-2020 принесет на Землю мощную и продолжительную магнитную бурю, которая прогнозируется на конец месяца. Так что тенденция неспокойного в геомагнитном плане сентября продолжится.

Когда ожидаются магнитные бури в октябре 2020
Когда ожидаются магнитные бури в октябре 2020
Фото: Pexels

Когда в октябре 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на осенние праздники, День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы, в день перехода на зимнее время и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на октябрь в нашей статье.

Читайте также:
Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020 года

Незначительные магнитные колебания в октябре возможны 2, 3, 11, 20, 29 числа.

Сильные магнитные бури в октябре ожидаются в период с 21 по 28 числа. При этом пик солнечной активности припадает на 23, 25 и 26 октября. Прогнозируется, что в эти дни магнитная буря достигнет уровня G2.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно возникнуть беспокойство, ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Для того чтобы избежать негативного влияния Солнца в период магнитных бурь, не стоит нагружать себя чрезмерной физической работой, следует больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябре Психосоматика: почему болит голова и при чем тут страхи Сверхгигантская черная дыра установила вселенский рекорд Ученые заметили на Солнце загадочный объект в виде черного квадрата: что это такое, фото
Солнце октябрь геомагнитное поле головная боль магнитная буря
Реклама

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Сегодня, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 сентябряТехно

Шедевр дизайнеров – Mercedes представил неоновый суперкар (видео)

29 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Розкішна дружина Чіро Іммобіле. Фото
Розкішна дружина Чіро Іммобіле. Фото
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото
Полякова зробила шокуючу заяву і всі обімліли
Полякова зробила шокуючу заяву і всі обімліли

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять