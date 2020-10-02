Магнитные бури в октябре 2020 года: прогноз на месяц

В октябре сильнейшая магнитная буря продержится в течение нескольких дней: узнайте точные сроки

Октябрь-2020 принесет на Землю мощную и продолжительную магнитную бурю, которая прогнозируется на конец месяца. Так что тенденция неспокойного в геомагнитном плане сентября продолжится.

Когда ожидаются магнитные бури в октябре 2020 Фото: Pexels

Когда в октябре 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на осенние праздники, День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы, в день перехода на зимнее время и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на октябрь в нашей статье.

Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020 года

Незначительные магнитные колебания в октябре возможны 2, 3, 11, 20, 29 числа.

Сильные магнитные бури в октябре ожидаются в период с 21 по 28 числа. При этом пик солнечной активности припадает на 23, 25 и 26 октября. Прогнозируется, что в эти дни магнитная буря достигнет уровня G2.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно возникнуть беспокойство, ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Для того чтобы избежать негативного влияния Солнца в период магнитных бурь, не стоит нагружать себя чрезмерной физической работой, следует больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

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