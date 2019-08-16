Магнитные бури в сентябре 2019: прогноз на месяц
Узнайте, какая магнитная обстановка будет в течение всего сентябре 2019
Когда в сентябре 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка в праздники в сентябре, например, на День Знаний, а также в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на сентябрь в нашей статье.
Смотрите видео, как пережить магнитные бури:
Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и будут готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.
Начало осени 2019 года порадует приятным прогнозом геомагнитной обстановки. Солнце не будет заметно активизироваться по сравнению с остальными сезонами. Но в общем сентябрь обещает полный штиль по силе проявления солнечной активности.
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Опасным в геомагнитном плане пока может быть только один день – 1 сентября, День знаний.
Серьезных магнитных бурь в сентябре 2019, кроме начала месяце, не прогнозируются.
В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.
У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.
Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре стрижек на сентябрь 2019.
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