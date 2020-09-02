Магнитные бури в сентябре 2020 года: прогноз на месяц

Осень начинается с магнитной бури: узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение всего сентября-2020

Сентябрь начинается с магнитной бури, которая продлится до 3-го числа. Однако спешим вас успокоить – несмотря на продолжительность, по своей силе она незначительная и даже не достигает минимального уровня G1.

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Когда еще в сентябре 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на осенние праздники, День осеннего равноденствия, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение креста Господня и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на сентябрь в нашей статье.

В начале осени 2020 года Солнце заметно активизируется по сравнению с летом. Кроме первых чисел, в сентябре ожидается еще несколько ощутимых геомагнитных всплесков. Имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2020 года

Незначительные магнитные колебания в сентябре возможны 18, 19, 23, 24, 29 числа.

Серьезные магнитные бури в сентябре ожидаются 2, 3, а также в период с 25 по 28 числа.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Во время магнитных бурь организм особо чувствительных людей реагирует более остро и болезненно: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Для того чтобы избежать негативного влияния Солнца в период магнитных бурь, не стоит нагружать себя чрезмерной физической работой, важно больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Также во время магнитной бури следует ограничивать длительное пребывание на открытом солнце, избегать дальних перемещений и обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

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