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Магний: как восполнить его нехватку в организме

Особенно нужен этот макроэлемент тем, кто часто употребляет алкоголь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43

Нормальным процессам, протекающим в организме, наряду с другими макроэлементами как калий, кальций, натрий, фосфор, содействует магний. Магний играет большую роль во внутриклеточных обменных действиях.

"Он участвует в воспроизводстве новых тканей, особенно костей, а также в подаче питательных веществ к клеткам. Этот макроэлемент улучшает состояние стенок артерий и капилляров, обладает сосудорасширяющим, антиспастическим, противовоспалительным действиями, предупреждает болезни сердца, способствует мочеиспусканию, стимулирует перистальтику кишечника, повышает желчеотделение", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Магния очень много в бананах, авокадо, шпинате
Магния очень много в бананах, авокадо, шпинате
Фото: Depositphotos

Для чего нужен магний

Магний используется в лечении гипертонии, не допускает образования камней в почках, препятствует сердечным заболеваниям, оказывает лечебное действие при бронхиальной астме, эпилепсии, остеопорозе, "грудной жабе", аритмиях, бессоннице.

Магний очень важен для людей, страдающих алкоголизмом. В организме алкоголиков уровень магния критически понижен, и это сказывается на состоянии здоровья таких людей.

При недостатке магния в организме ослабляются мышцы, возникают судороги, аритмии сердца, потеря памяти, аппетита, неуверенность и галлюцинации, сильный запах тела, тошнота, головокружение, бессонница, снижение температуры тела.

Где брать витамины и макро- и микроэлементы. Смотрите наш сюжет:

Где взять магний

В организме человека содержится около 25 г магния, суточная потребность взрослого человека – 250-400 мг (зависит от веса), беременных женщин – 300 мг, кормящих матерей – 355 мг. На основе магния создано значительное количество синтетических препаратов. Есть и те, которые вызывают слабительный эффект и успокоительные средства. Принимать их лучше по назначению врача.

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Но лучше, конечно, восполнять недостаток магния в организме за счет естественных растительных средств. Наибольшее количество магния содержится в целом ряде овощных культур. Особенно богаты магнием листовые, зеленые растения, а также арбузы. Так, на 100 г продукта содержится магния в мг: в арбузе -224, щавеле – 85, миндале – 80, шпинате – 82, петрушке – 85, горохе – 33-88, укропе – 70. В одном банане – 32 мг, в одном среднем авокадо – 58 мг.

Вот почему так важно включать зелень в ежедневный рацион. И не забывайте добавлять в салаты щепотку кунжута. Всего в 30 г этих семечек содержится около 100 мг магния.

Напомним, ранее мы писали о кальции. Почему он не усваивается в организме.

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