Маша Ефросинина раскрыла секрет борьбы со стрессом
Маша Ефросинина уверяет, что стрессу нужно "давать в морду"
Известная телеведущая Маша Ефросинина рассказала несколько звездных секретов о том, что кушать в ПМС и как бороться со стрессом. Узнайте больше полезных советов от украинской звезды в нашем материале.
Маша Ефросинина позволяет себе шоколад и мороженое в период ПМС. Такими признаниями 40-летняя телеведущая поделилась у себя в Instagram, выложив видео с тренировки.
Не обошла Ефросинина и влияния стресса в современном мире. Рецепт против него у нее также есть
Ее антистрес-программа — медитация, массаж, прогулки с детьми по несколько часов, кино/сериалы, книги, одиночество (час в день на себя), секс, путешествия, спорт.
Также она рассказала о занятиях спортом. Телеведущая работает исключительно с собственным весом, чтобы укреплять внутреннюю и прорабатывать внешнюю мускулатуру, растягивать ткани, уметь держать баланс и увеличивать свою выносливость.
Напомним, что ранее мы писали о том, как избавиться от стресса с помощью медитации.
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