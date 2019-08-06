Маша Ефросинина раскрыла секрет борьбы со стрессом

Маша Ефросинина уверяет, что стрессу нужно "давать в морду"

Известная телеведущая Маша Ефросинина рассказала несколько звездных секретов о том, что кушать в ПМС и как бороться со стрессом. Узнайте больше полезных советов от украинской звезды в нашем материале.

Маша Ефросинина позволяет себе шоколад и мороженое в период ПМС. Такими признаниями 40-летняя телеведущая поделилась у себя в Instagram, выложив видео с тренировки.

Не обошла Ефросинина и влияния стресса в современном мире. Рецепт против него у нее также есть

"Со стрессом вообще разговор короткий! Первое, надо признать, что сейчас мы в нем живём тотально! А значит, надо с ним договариваться или давать ему в морду", – заявила ведущая.

Ее антистрес-программа — медитация, массаж, прогулки с детьми по несколько часов, кино/сериалы, книги, одиночество (час в день на себя), секс, путешествия, спорт.

Маша Ефросинина отметила 40-летие Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также она рассказала о занятиях спортом. Телеведущая работает исключительно с собственным весом, чтобы укреплять внутреннюю и прорабатывать внешнюю мускулатуру, растягивать ткани, уметь держать баланс и увеличивать свою выносливость.

Напомним, что ранее мы писали о том, как избавиться от стресса с помощью медитации.

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