Мастодинон: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который применяют при ПМС, нарушениях менструального цикла и мастопатии

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Мастодинон – комбинированный гомеопатический препарат. Оказывает допаминергическое действие, благодаря чему снижается секреция пролактина аденогипофизом. При этом нормализуется продукция гонадотропных гормонов гипофиза, что ведет к устранению недостаточности желтого тела и связанных с этих нарушений менструального цикла и бесплодия. При снижении содержания пролактина создаются предпосылки для обратного развития патологического процесса при фиброзно-кистозной мастопатии. При этом терапевтический эффект наступает, как правило, через 6 недель.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество:

Таблетки: 1 таблетка содержит: Vitex agnus castus (Agnus castus) Ø – 162,0 мг, Caulophyllum thalictroides) D4 – 81,0 мг, Cyclamen europaeum (Cyclamen) D4 – 81,0 мг, Strychnos ignatii (Ignatia) D6 – 81,0 мг, Iris versicolor (Iris) D2 – 162,0 мг,

Lilium lancifolium (Lilium tigrinum) D3 – 81,0 мг.

Капли: 100 г капель содержат: Agnus Castus (прутняк) D1 -20 г; Caulophyllum thalictroides (стеблелист василистниковидный) D4 – 10 г; Cyclamen europaeum (фиалка альпийская) D4 – 10 г; Strychnos ignatia (грудошник горький) D6 – 10 г; Iris versicolor (касатик разноцветный) D2 – 20 г; Lilium tigrinum (лилия тигровая) D3 – 10 г.

Вспомогательные вещества: Таблетки: картофельный крахмал, магния стеарат. Капли: спирт этиловый 53%.

Основные физико-химические свойства:

Капли для приема внутрь: прозрачная, слегка желтоватая жидкость с ароматным запахом. Возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

Таблетки: круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской, бежевого цвета, возможны вкрапления светло-коричневого цвета.

Мастодинон выпускается в виде капель для приема внутрь и таблеток. Прием осуществляется утром и вечером в рекомендованной дозе выбранной лекарственной формы.

Выпускается по 20 таблеток в блистере, по 3 (№ 60) или 6 (№ 120) блистеров в картонной коробке.

Выпускается по 50 мл или 100 мл раствора во флаконе, помещенном в картонную коробку.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Предменструальный синдром, сопровождающийся следующими симптомами: психическая лабильность, головная боль, мигрень, запор, отеки, мастодиния (болезненность и нагрубание молочных желез) перед началом менструации; нарушения менструального цикла и фиброзно-кистозная мастопатия.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

беременность;

период грудного вскармливания;

детский возраст до 12 лет;

злокачественные заболевания молочных желез.

Таблетки из-за содержания лактозы противопоказаны для пациентов, страдающих унаследованной непереносимостью галактозы, генетическим дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы и галактозы.

Фармакокинетика. Данные отсутствуют.

Применение

Капли. По 30 капель с небольшим количеством воды 2 раза в сутки (утром и вечером). Капли можно принимать одновременно с другими жидкостями. Перед использованием необходимо взболтать. Если симптомы заболевания не исчезают после приема препарата в течение 3 мес, следует обратиться за консультацией к врачу.

Если симптомы усугубляются во время применения лекарственного средства, следует обратиться за консультацией к врачу для пересмотра схемы лечения.

Таблетки. По 1 таблетке 2 раза в сутки (утром и вечером); принимают длительно, не менее 3 мес в непрерывном режиме, с небольшим количеством воды. Улучшение наступает, как правило, через 6 нед. Если после отмены препарата жалобы возникают вновь, лечение необходимо продолжить.

Особенности применения

В процессе хранения возможно выпадение осадка, что не влияет на действие препарата.

Препарат не применяют для лечения злокачественных опухолей молочной железы.

Пациентам, которые принимают антагонисты дофаминовых рецепторов, эстрогены и антиэстрогены, а также с нарушениями функции гипофиза в анамнезе необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препаратов, содержащих прутняк обычный.

В случае пролактинсекретирующих опухолей гипофиза применение плодов прутняка обыкновенного может маскировать симптомы опухоли.

Мастодинон в форме капель содержит 53% (об/об) этанола, то есть до 0,39 г алкоголя на 30 капель эквивалентно 10 мл пива или 4 мл вина. Это также следует принять во внимание при применении препарата у пациентов групп высокого риска, например с заболеваниями печени или эпилепсией. Пациентам с заболеваниями печени, эпилепсией, травмами головного мозга препарат рекомендуется назначать лишь при условии, что польза от применения превышает потенциальный риск. Препарат не применяют при злокачественных заболеваниях молочной железы.

Таблетки содержат лактозу, что следует учитывать при назначении препарата пациенткам с ее непереносимостью.

Разовая доза препарата содержит 0,020 ХЕ, таблетки Мастодинон могут применяться у больных сахарным диабетом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Терапевтических показаний для применения во время беременности нет, поэтому не следует применять препарат во время беременности.

Данные репродуктивных исследований указывают на то, что прутняк обыкновенный(Аgnus cаstus) влияет на лактацию. Применение в период лактации не рекомендуется.

Прутняк обыковенный (Аgnus cаstus) может влиять на женскую способность к воспроизводству потомства, регулируя менструальный цикл.

Дети. Нет данных о применении этого препарата детям. Детям и подросткам в возрасте до 18 лет не следует применять Мастодинон.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Сведений о непосредственном влиянии препарата на управление автотранспортом или другими механизмами нет. В случае возникновения головокружения следует воздержаться от управления автотранспортом или другими механизмами.

Побочные эффекты

При применении препаратов, содержащих плоды прутняка обыкновенного, очень редко отмечали случаи желудочно-кишечных расстройств (тошнота, боль в желудке), аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, крапивницу, отек лица, одышку и затрудненное глотание, головную боль, акне, в отдельных случаях сообщалось о нарушении менструального цикла и головокружении.

Применение гомеопатических лекарственных средств может привести к временному увеличению выраженности уже существующих симптомов (первоначальное обострение).

В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействия. Возможно ослабление действия препарата при одновременном приеме антагонистов дофамина.

Мастодинон и алкоголь. Мастодинон несовместим с алкоголем из-за вероятного возникновения побочных эффектов: болевые ощущения в лобной или затылочной части головы, имеющие преимущественно приступообразный характер; возникает тошнота, боли в животе; проблемы с координацией движений, равновесием, устойчивостью; возникают воспалительные процессы в органах пищеварения (гастрит, энтероколит, панкреатит); аллергические реакции; затрудненное дыхание; интенсификация невротических расстройств; обморочное состояние.

Передозировка

На данный момент не зафиксировано случаев передозировки Мастодиноном. Однако можно предположить, что прием препарата в форме пероральных капель в повышенных дозах может сопровождаться возникновением симптомов характерных для алкогольного опьянения. Если вы заметили, что больной принял препарат в повышенной дозировке, то рекомендуется обеспечить ему получение обильного питья и активированного угля.

Срок годности. Капли: открытый флакон должен быть использован в течение 6 мес. Таблетки – 3 года.

Условия хранения. В оригинальной упаковке, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Бионорика СЕ, Германия.

Цена. Капли 50 мл – от 216 до 287 грн, таблетки №60 от 252 до 323 грн.

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