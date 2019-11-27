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Мастопатия: когда срочно нужно бежать к врачу

Женщинам после 30 лет обязательно надо посещать врача-маммолога раз в год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20

Мастопатия представляет собой одно из самых распространенных женских заболеваний. И это неудивительно, ведь, по статистике, с ним сталкивается едва ли не каждая вторая женщина 30–50 лет.

Мастопатия – доброкачественное разрастание соединительной ткани молочной железы. Однако не стоит думать о том, что это заболевание не опасно. Мастопатию необходимо вовремя диагностировать и качественно лечить, ведь при отсутствии терапии она может озлокачествляться, трансформируясь в рак!

Смотрите в нашем сюжете, как бороться с мастопатией.

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Причины и факторы

В настоящее время установлено немало причин и факторов, провоцирующих развитие мастопатии. Вот самые распространенные из них:

  • воспалительные заболевания детородных органов;
  • нарушения гормонального фона, эндокринные заболевания;
  • заболевания, передающиеся половым путем;
  • аборты в анамнезе;
  • стрессы, как хронические, так и острые;
  • отказ от грудного вскармливания.

Симптомы мастопатии

Как правило, стартует мастопатия с болезненности молочной железы, уменьшающейся с началом месячных. Помимо тупой, ноющей боли возможно нагрубание и отек молочной железы.

Кроме того, могут появляться и такие симптомы:

  • Боли в груди могут иметь различный характер и интенсивность, обычно они усиливаются во второй половине цикла, перед менструацией. После окончания месячных, боль либо проходит вообще, либо уменьшается.
  • Выраженные боли, распространяющиеся на плечо, подмышечную область, лопатку.
  • Болезненность даже при легком прикосновении к груди.
  • Ощущение распирания, давления, тяжести, нагрубание в молочной железе в предменструальный период.
  • Выделения из сосков могут быть молозивными, иметь желтоватый или зеленоватый цвет.
  • Иногда, при самообследовании можно прощупать уплотнения в груди. (Такой симптом характерен для узловой мастопатии).

При появлении даже некоторых симптомов срочно обратитесь к врачу-маммологу.

В зависимости от количества образований мастопатию подразделяют на узловую, то есть единичную, и множественную (диффузную).

Считается, что диффузная форма мастопатии – это начальная стадия заболевания. При ней возникают мелкие уплотнения, которые сами собой рассасываются с началом менструального цикла. Эта форма встречается чаще у молодых женщин и считается менее опасной, тем не менее и за ней нужно наблюдать и лечить.

При узловой мастопатии можно прощупать в молочной железе круглые или овальные узелки с четким контуром. Если эти уплотнения больших размеров, то их удаляют с помощью операции. При небольших узелках, например, размером с горошину, лечение консервативное.

Именно узловая мастопатия, а именно некоторые ее формы повышают риск развития рака молочной железы.

Диагностика

В первую очередь доктор проводит опрос (менструация, ее характер, цикличность, продолжительность), собирает жалобы и осматривает женщину. В ходе пальпации (прощупывания молочной железы) маммолог определяет форму, размеры желез, состояние соска и лимфатических узлов, наличие уплотнений и их характер.

В обязательном порядке назначаются следующие исследования:

  • Маммография, то есть рентген молочных желез в двух проекциях на 7–10-й день менструального цикла.
  • УЗИ на 5–10-й день цикла.
  • Исследование крови на гормоны, которое может выявить нарушение гормонального фона.
  • При подозрении на онкологию выполняется биопсия образования в груди.

Основное лечение

Безусловно, чтобы лечить мастопатию, в первую очередь следует устранить причину заболевания. Так, при нарушении гормонального фона требуется его коррекция с помощью специальных препаратов. При узловой мастопатии, как правило, применяется хирургическое лечение, если узелок крупных размеров, и иммунотерапия. В легких ситуациях доктор ставит женщину на учет и назначает консервативное лечение. Как правило, оно включает в себя витамины, препараты йода, успокоительные средства, антиоксиданты.

При мастопатии следует ограничить посещение солярия, пляжа, бани, а также отказаться от физиотерапевтического лечения.

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Народные методы

Средства народной медицины могут быть использованы в дополнение к лечению и процедурам традиционной медицины, назначенным врачом.

Если уповать только на то, что может предоставить природа, и отказываться от лекарственного лечения, есть все шансы довести дело до оперативного вмешательства. Любые средства народной медицины нужно согласовать со своим лечащим врачом!

Самые популярные рецепты народной медицины:

  • Травяной настой. Для приготовления лекарства вам потребуется взять по 1 части корня валерианы, листьев мяты, цветков ромашки, плодов фенхеля и тмина и хорошенько перемешать. Залейте 1 ст. ложку смеси стаканом кипятка и дайте настояться в течение 30 минут. Принимайте по полстакана травяного настоя 3 раза в день до еды. Продолжительность курса — 2 недели.
  • Капустные компрессы. Для лечения с помощью этого овоща народные целители рекомендуют вкладывать в бюстгальтер сырой капустный лист и носить его в течение всего дня. Как правило, курс такого лечения довольно длительный.
  • Компрессы из донника. Залейте 20 г травы донника 1 л кипятка, дайте настояться в течение часа и процедите. Смочите в теплом настое салфетки, отожмите и приложите к груди, сверху укройте одеялом. Полежите. Спать нельзя, так как в течение часа, который занимает процедура, салфетки следует поменять трижды.

Профилактика

Главным методом профилактики мастопатии является регулярное самообследование груди, так есть все шансы обнаружить заболевание в самой зачаточной стадии и своевременно обратиться за помощью. Для женщин после 30 лет обязателен ежегодный профилактический осмотр у маммолога.

Профилактируют мастопатию беременность, грудное вскармливание, здоровый образ жизни, ношение качественных бюстгальтеров по размеру, регулярная половая жизнь.

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