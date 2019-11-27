Мастопатия: когда срочно нужно бежать к врачу
Женщинам после 30 лет обязательно надо посещать врача-маммолога раз в год
Мастопатия представляет собой одно из самых распространенных женских заболеваний. И это неудивительно, ведь, по статистике, с ним сталкивается едва ли не каждая вторая женщина 30–50 лет.
Мастопатия – доброкачественное разрастание соединительной ткани молочной железы. Однако не стоит думать о том, что это заболевание не опасно. Мастопатию необходимо вовремя диагностировать и качественно лечить, ведь при отсутствии терапии она может озлокачествляться, трансформируясь в рак!
Смотрите в нашем сюжете, как бороться с мастопатией.
В настоящее время установлено немало причин и факторов, провоцирующих развитие мастопатии. Вот самые распространенные из них:
- воспалительные заболевания детородных органов;
- нарушения гормонального фона, эндокринные заболевания;
- заболевания, передающиеся половым путем;
- аборты в анамнезе;
- стрессы, как хронические, так и острые;
- отказ от грудного вскармливания.
Как правило, стартует мастопатия с болезненности молочной железы, уменьшающейся с началом месячных. Помимо тупой, ноющей боли возможно нагрубание и отек молочной железы.
Кроме того, могут появляться и такие симптомы:
- Боли в груди могут иметь различный характер и интенсивность, обычно они усиливаются во второй половине цикла, перед менструацией. После окончания месячных, боль либо проходит вообще, либо уменьшается.
- Выраженные боли, распространяющиеся на плечо, подмышечную область, лопатку.
- Болезненность даже при легком прикосновении к груди.
- Ощущение распирания, давления, тяжести, нагрубание в молочной железе в предменструальный период.
- Выделения из сосков могут быть молозивными, иметь желтоватый или зеленоватый цвет.
- Иногда, при самообследовании можно прощупать уплотнения в груди. (Такой симптом характерен для узловой мастопатии).
При появлении даже некоторых симптомов срочно обратитесь к врачу-маммологу.
В зависимости от количества образований мастопатию подразделяют на узловую, то есть единичную, и множественную (диффузную).
Считается, что диффузная форма мастопатии – это начальная стадия заболевания. При ней возникают мелкие уплотнения, которые сами собой рассасываются с началом менструального цикла. Эта форма встречается чаще у молодых женщин и считается менее опасной, тем не менее и за ней нужно наблюдать и лечить.
При узловой мастопатии можно прощупать в молочной железе круглые или овальные узелки с четким контуром. Если эти уплотнения больших размеров, то их удаляют с помощью операции. При небольших узелках, например, размером с горошину, лечение консервативное.
Именно узловая мастопатия, а именно некоторые ее формы повышают риск развития рака молочной железы.
В первую очередь доктор проводит опрос (менструация, ее характер, цикличность, продолжительность), собирает жалобы и осматривает женщину. В ходе пальпации (прощупывания молочной железы) маммолог определяет форму, размеры желез, состояние соска и лимфатических узлов, наличие уплотнений и их характер.
В обязательном порядке назначаются следующие исследования:
- Маммография, то есть рентген молочных желез в двух проекциях на 7–10-й день менструального цикла.
- УЗИ на 5–10-й день цикла.
- Исследование крови на гормоны, которое может выявить нарушение гормонального фона.
- При подозрении на онкологию выполняется биопсия образования в груди.
Безусловно, чтобы лечить мастопатию, в первую очередь следует устранить причину заболевания. Так, при нарушении гормонального фона требуется его коррекция с помощью специальных препаратов. При узловой мастопатии, как правило, применяется хирургическое лечение, если узелок крупных размеров, и иммунотерапия. В легких ситуациях доктор ставит женщину на учет и назначает консервативное лечение. Как правило, оно включает в себя витамины, препараты йода, успокоительные средства, антиоксиданты.
При мастопатии следует ограничить посещение солярия, пляжа, бани, а также отказаться от физиотерапевтического лечения.
Средства народной медицины могут быть использованы в дополнение к лечению и процедурам традиционной медицины, назначенным врачом.
Если уповать только на то, что может предоставить природа, и отказываться от лекарственного лечения, есть все шансы довести дело до оперативного вмешательства. Любые средства народной медицины нужно согласовать со своим лечащим врачом!
Самые популярные рецепты народной медицины:
- Травяной настой. Для приготовления лекарства вам потребуется взять по 1 части корня валерианы, листьев мяты, цветков ромашки, плодов фенхеля и тмина и хорошенько перемешать. Залейте 1 ст. ложку смеси стаканом кипятка и дайте настояться в течение 30 минут. Принимайте по полстакана травяного настоя 3 раза в день до еды. Продолжительность курса — 2 недели.
- Капустные компрессы. Для лечения с помощью этого овоща народные целители рекомендуют вкладывать в бюстгальтер сырой капустный лист и носить его в течение всего дня. Как правило, курс такого лечения довольно длительный.
- Компрессы из донника. Залейте 20 г травы донника 1 л кипятка, дайте настояться в течение часа и процедите. Смочите в теплом настое салфетки, отожмите и приложите к груди, сверху укройте одеялом. Полежите. Спать нельзя, так как в течение часа, который занимает процедура, салфетки следует поменять трижды.
Главным методом профилактики мастопатии является регулярное самообследование груди, так есть все шансы обнаружить заболевание в самой зачаточной стадии и своевременно обратиться за помощью. Для женщин после 30 лет обязателен ежегодный профилактический осмотр у маммолога.
Профилактируют мастопатию беременность, грудное вскармливание, здоровый образ жизни, ношение качественных бюстгальтеров по размеру, регулярная половая жизнь.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.