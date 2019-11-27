Мастопатия: когда срочно нужно бежать к врачу

Женщинам после 30 лет обязательно надо посещать врача-маммолога раз в год

Мастопатия представляет собой одно из самых распространенных женских заболеваний. И это неудивительно, ведь, по статистике, с ним сталкивается едва ли не каждая вторая женщина 30–50 лет.

Мастопатия – доброкачественное разрастание соединительной ткани молочной железы. Однако не стоит думать о том, что это заболевание не опасно. Мастопатию необходимо вовремя диагностировать и качественно лечить, ведь при отсутствии терапии она может озлокачествляться, трансформируясь в рак!

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Причины и факторы

В настоящее время установлено немало причин и факторов, провоцирующих развитие мастопатии. Вот самые распространенные из них:

воспалительные заболевания детородных органов;

нарушения гормонального фона, эндокринные заболевания;

заболевания, передающиеся половым путем;

аборты в анамнезе;

стрессы, как хронические, так и острые;

отказ от грудного вскармливания.

Симптомы мастопатии

Как правило, стартует мастопатия с болезненности молочной железы, уменьшающейся с началом месячных. Помимо тупой, ноющей боли возможно нагрубание и отек молочной железы.

Кроме того, могут появляться и такие симптомы:

Боли в груди могут иметь различный характер и интенсивность, обычно они усиливаются во второй половине цикла, перед менструацией. После окончания месячных, боль либо проходит вообще, либо уменьшается.

Выраженные боли, распространяющиеся на плечо, подмышечную область, лопатку.

Болезненность даже при легком прикосновении к груди.

Ощущение распирания, давления, тяжести, нагрубание в молочной железе в предменструальный период.

Выделения из сосков могут быть молозивными, иметь желтоватый или зеленоватый цвет.

Иногда, при самообследовании можно прощупать уплотнения в груди. (Такой симптом характерен для узловой мастопатии).

При появлении даже некоторых симптомов срочно обратитесь к врачу-маммологу.

В зависимости от количества образований мастопатию подразделяют на узловую, то есть единичную, и множественную (диффузную).

Считается, что диффузная форма мастопатии – это начальная стадия заболевания. При ней возникают мелкие уплотнения, которые сами собой рассасываются с началом менструального цикла. Эта форма встречается чаще у молодых женщин и считается менее опасной, тем не менее и за ней нужно наблюдать и лечить.

При узловой мастопатии можно прощупать в молочной железе круглые или овальные узелки с четким контуром. Если эти уплотнения больших размеров, то их удаляют с помощью операции. При небольших узелках, например, размером с горошину, лечение консервативное.

Именно узловая мастопатия, а именно некоторые ее формы повышают риск развития рака молочной железы.

Диагностика

В первую очередь доктор проводит опрос (менструация, ее характер, цикличность, продолжительность), собирает жалобы и осматривает женщину. В ходе пальпации (прощупывания молочной железы) маммолог определяет форму, размеры желез, состояние соска и лимфатических узлов, наличие уплотнений и их характер.

В обязательном порядке назначаются следующие исследования:

Маммография, то есть рентген молочных желез в двух проекциях на 7–10-й день менструального цикла.

УЗИ на 5–10-й день цикла.

Исследование крови на гормоны, которое может выявить нарушение гормонального фона.

При подозрении на онкологию выполняется биопсия образования в груди.

Основное лечение

Безусловно, чтобы лечить мастопатию, в первую очередь следует устранить причину заболевания. Так, при нарушении гормонального фона требуется его коррекция с помощью специальных препаратов. При узловой мастопатии, как правило, применяется хирургическое лечение, если узелок крупных размеров, и иммунотерапия. В легких ситуациях доктор ставит женщину на учет и назначает консервативное лечение. Как правило, оно включает в себя витамины, препараты йода, успокоительные средства, антиоксиданты.

При мастопатии следует ограничить посещение солярия, пляжа, бани, а также отказаться от физиотерапевтического лечения.

Народные методы

Средства народной медицины могут быть использованы в дополнение к лечению и процедурам традиционной медицины, назначенным врачом.

Если уповать только на то, что может предоставить природа, и отказываться от лекарственного лечения, есть все шансы довести дело до оперативного вмешательства. Любые средства народной медицины нужно согласовать со своим лечащим врачом!

Самые популярные рецепты народной медицины:

Травяной настой. Для приготовления лекарства вам потребуется взять по 1 части корня валерианы, листьев мяты, цветков ромашки, плодов фенхеля и тмина и хорошенько перемешать. Залейте 1 ст. ложку смеси стаканом кипятка и дайте настояться в течение 30 минут. Принимайте по полстакана травяного настоя 3 раза в день до еды. Продолжительность курса — 2 недели.

Для приготовления лекарства вам потребуется взять по 1 части корня валерианы, листьев мяты, цветков ромашки, плодов фенхеля и тмина и хорошенько перемешать. Залейте 1 ст. ложку смеси стаканом кипятка и дайте настояться в течение 30 минут. Принимайте по полстакана травяного настоя 3 раза в день до еды. Продолжительность курса — 2 недели. Капустные компрессы. Для лечения с помощью этого овоща народные целители рекомендуют вкладывать в бюстгальтер сырой капустный лист и носить его в течение всего дня. Как правило, курс такого лечения довольно длительный.

Для лечения с помощью этого овоща народные целители рекомендуют вкладывать в бюстгальтер сырой капустный лист и носить его в течение всего дня. Как правило, курс такого лечения довольно длительный. Компрессы из донника. Залейте 20 г травы донника 1 л кипятка, дайте настояться в течение часа и процедите. Смочите в теплом настое салфетки, отожмите и приложите к груди, сверху укройте одеялом. Полежите. Спать нельзя, так как в течение часа, который занимает процедура, салфетки следует поменять трижды.

Профилактика

Главным методом профилактики мастопатии является регулярное самообследование груди, так есть все шансы обнаружить заболевание в самой зачаточной стадии и своевременно обратиться за помощью. Для женщин после 30 лет обязателен ежегодный профилактический осмотр у маммолога.

Профилактируют мастопатию беременность, грудное вскармливание, здоровый образ жизни, ношение качественных бюстгальтеров по размеру, регулярная половая жизнь.

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