Мать троих детей удивила похудением: сейчас ее не узнать на фото

Анна из Канады решила кардинально изменить жизнь

Анна-Мария Клиз из Торонто. Фото: instagram.com/bluebirdkisses

35-летняя многодетная мать Ана-Мария Клиз из Торонто (Канада) заметно поправилась после очередной беременности и ее вес перевалил за 90 кг.

Отметив свой юбилей в феврале 2018 года, Ана решила кардинально изменить жизнь, привести себя в порядок и поправить здоровье.

"Я не отказывалась от углеводов, просто заменила белый хлеб на злаки, обработанный сахар на кленовый сироп, а подсолнечное масло – на оливковое. Также я заставляла себя есть один гигантский салат в день", – рассказывает женщина.

Анна-Мария Клиз из Торонто. Фото: instagram.com/bluebirdkisses Анна-Мария Клиз из Торонто. Фото: instagram.com/bluebirdkisses Анна-Мария Клиз из Торонто. Фото: instagram.com/bluebirdkisses Анна-Мария Клиз из Торонто. Фото: instagram.com/bluebirdkisses Анна-Мария Клиз из Торонто. Фото: instagram.com/bluebirdkisses 1/5

Меню, на котором похудела Ана-Мария Клиз из Торонто

Завтрак: тост с долькой авокадо, соль, перец, яйцо вкрутую, четыре ломтика огурца, горсть черники и чашка кофе с цельным молоком;

Утренняя закуска: яблоко с миндальным маслом и горсть миндаля;

Обед: большой салат со всеми овощами, нарезанная куриная грудка или тунец, фрукты;

Послеобеденная закуска: хумус, крекеры, оливки и другие овощи;

Ужин: картофель карри или чили на рисовой или сквош-лапше.

Вечерняя закуска: обезжиренный греческий йогурт, гранола и ягоды.

Канадка также посоветовала желающим похудеть женщинам заниматься спортивными упражнениями хотя бы три раза в неделю.

"Я делаю спортивные упражнения дома – три дня в неделю по 28 минут, – говорит Ана-Мария Клиз. – Кроме этого, я хожу с коляской, бегаю с собакой. И если первые 28 дней мне пришлось заставить себя работать и следовать правильном питанию, то сейчас я не представляю своей жизни без овощей и тренировок".

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