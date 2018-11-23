Мед при боли в горле: пять лечебных рецептов
Натуральный мед является прекрасным средством для лечения боли в горле
Мед – настоящая панацея от многих болезней. Он содержит натуральные антиоксиданты, богатый витаминный комплекс, аминокислоты и микроэлементы. Кроме того, продукт оказывает довольно сильное антибактериальное действие. При простуде его можно принимать разными способами.
Медовые полоскания
Растворите в 0.5 стакана воды чайную ложку меда. Приготовленным раствором полощите горло через каждые полчаса. Эта простая процедура способна смягчить боль в горле и снизить температуру, если она повышена.
Молоко с медом и корицей
Молоко с медом – отличное народное средство, которое помогает справиться с кашлем. Нагрейте 1 стакан молока вместе со щепоткой молотой корицы, помешивая, чтобы она равномерно распределилась. Добавьте мед по вкусу.
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Медово-лимонный напиток
В стакане подогретой воды растворите столовую ложку меда и такое же количество лимонного сока. Пейте такой напиток несколько раз в день.
Мед в сотах
Боль в горле поможет устранить сотовый мед. Возьмите чайную ложку такого меда и жуйте до тех пор, пока он восковая решетка не превратится в шарик.
Медовые ингаляции
При затрудненном дыхании помогут медовые ингаляции. Растворите мед в кипятке в пропорции 1:10. Затем проведите процедуру традиционным способом.
Напомним, ученые развенчали популярные мифы об антибиотиках.
Смотрите видео, как приготовить лечебные леденцы от кашля: