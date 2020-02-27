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Медицинская маска: какие виды действительно защищают от вирусов

Как долго можно носить одноразовые маски

Анна Педан
Сегодня, 20:46

Ни одного случая заражения коронавирусом в Украине пока не зарегистрировано. Но на волне панических сообщений из стран, где объявлена эпидемия, в Украине уже обнаружился заметный дефицит медицинских масок. И хотя Минздрав заверяет, что маски будут в аптеках постоянно, пока это, увы, не влияет на сумасшедший спрос.

И тут стоит заметить, что маска маске рознь и, возможно, те, что вы уже закупили впрок, вам мало пригодятся в защите от коронавируса. Маски условно можно разделить на 3 вида.

Одноразовые маски

Первый: одноразовые трех- или четырехслойные медицинские маски (знакомого нам бирюзового цвета). Сейчас появились разноцветные раскрашенные маски с усиками, цветочками, губками и т.д. Так рынок откликнулся на повышенный спрос на товар. И если цена обычной одноразовой маски из нетканого материала варьируется от 0,88 грн. за штуку до 2.30 грн., то "веселые" маски будут стоить дороже – от 30 грн за штуку. Правда по одной маске уже никто не покупает. И цены растут не по дням, а по часам.

Такие маски можно носить не дольше 2-х часов
Такие маски можно носить не дольше 2-х часов
Фото: Depositphotos

Интернет-магазины предлагают одноразовые маски в упаковках от 50 штук и по цене от 650 до 1600 грн. А во многих аптеках, действительно, медицинские маски – дефицит.

Стоит заметить, что одноразовые маски можно носить и в помещении, и на улице не больше 2-х часов, а затем их надо менять на свежие. Врачи утверждают, что при близком контакте с больным, такие маски здорового человека не защитят, они созданы для нераспространения инфекций от больного.

Многоразовые маски

Второй вид – многоразовая медицинская маска, так называемая "питта". Она удерживает до 90% микрочастиц пыльцы и воздушно-капельных смесей. Она изготовлена из вспененного полиуретана. Такие маски долго служат и гораздо приятнее хлопчатобумажного варианта. Кроме того, врачи отмечают, что они защищают лучше одноразовых "масок-гармошек", так как более плотно прилегают к лицу.

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Питта-маски легко моются и сразу же готовы к последующему использованию. Использовать их можно до 2 месяцев. Они бывают разных цветов, но в большинстве случаев, белые или черные.

В интернет-магазинах 3 штуки в упаковке стоят от 245 до 650 грн. При покупке одной маски придется заплатить минимум от 160 гривен.

И одноразовые и многоразовые маски могут быть с угольным фильтром.

Такие маски можно мыть
Такие маски можно мыть
Фото: Alibaba.com

Респираторы

При контакте с людьми, которые вероятно заражены коронавирусом нового типа ВОЗ рекомендует применять респираторы N95 или респиратор FFP2. Эти респираторы снабжены клапаном выдоха для эффективного выведения влаги. Имеют носовой зажим. Стоимость в интернет-магазинах колеблется от 21 грн. за штуку до 40 грн. за штуку при покупке больше 10 штук.

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Они бывают одноразовыми и многоразовыми, но даже лучшие из них нельзя носить больше нескольких дней. Но при соблюдении всех требований использования они также не дают 100% защиты.

Мошенники сейчас активно продают "специальные маски от коронавируса". Их стоимость может стартовать от 950 грн. Не верьте таким объявлениям. Таких масок нет в природе.

Ношение маски обязательно должно сочетаться с другими мерами профилактики, включая гигиену рук и органов дыхания, – отметили в ВОЗ. О подробных рекомендациях этой организации мы уже писали.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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