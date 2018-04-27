Медицинский туризм для начинающих: что стоит лечить в Украине

В стране есть современные технологии омоложения, уникальные минеральные источники и иностранные медтуристы

Чудо-горы. Карпатские горы и их окрестности — целая планета здоровья: целебные воды, соляные шахты и термалки

В новом проекте "Сегодня" мы будем рассказывать о здравоохранении в других странах, на каких заболеваниях специализируются их клиники и какие возможности дарит местная природа для медицинского туризма. Обязательный пункт программы — какие есть способы сэкономить на лечении и какие гранты или бонусы существуют для украинских пациентов. В прошлых выпусках мы выяснили, на чем специализируются врачи Турции и что в Польшу едут на диагностику рака и реабилитацию.

Считать медицину в Украине безнадежной проще простого: недостатки системы на каждом шагу. Но все же есть отдельные отрасли, клиники и природные богатства, которыми грех не пользоваться. В нашей стране тоже можно найти медцентры, которые отвечают международным стандартам и пользуются спросом у иностранных медтуристов, и бальнеологические курорты, где воды/грязи/соли уникальны по составу и быстро и недорого приведут организм в порядок.

Как сэкономить на заграничном лечении, обращаясь к своим, и где искать "проверенные точки", рассказали эксперты по медтуризму: вице-президент Ассоциации врачей в медицинском туризме Инна Дашченко и президент Украинской ассоциации медицинского туризма Виолетта Янишевская.

Наше "Мертвое море" (Херсонщина)

Озеро Сиваш, или Гнилое море, в 100 км от Херсона, говорят, по свойствам воды и грязей не уступает Мертвому: концентрация соли и полезных веществ в иле и воде здесь чрезвычайно высока. Вода на 35% состоит из соли и держит человека, как матрац. Жаль, инфраструктуры никакой: отдыхают с палатками и в частном секторе.

Еще один пруд с целебной соленой рапой (состоит из соли хлористого магния и калия, бромистого магния и йодистого натрия) есть в Григорьевке Чаплынского района. Яма искусственного происхождения и невелика в диаметре, но вокруг нее уже образовался небольшой туристический комплекс, и в сезон отбоя от любителей спа-процедур нет. А в селе Счастливцево еще и горячий радоновый источник есть — йодо-бромная вода температурой 80° бьет из скважины глубиной 1600 м, выливаясь в озеро.

Розовый цвет воде Сиваша придает водоросль Дуналиелла Салина

Реабилитация в Клевани (Ровенская область)

На Ровенщине открыли первый в Украине государственный Центр лечения и реабилитации последствий нейротравмы: до этого подобные отделения работали только в частных клиниках. Пока Центр принимает участников АТО с последствиями тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм, нуждающихся в длительной реабилитации (средний курс — 180 дней). Он оборудован по-современному, есть большой бассейн (дополнят подводной беговой дорожкой), коттеджи для адаптации к жизни в домашних условиях. Раньше наших военных принимали на реабилитацию военные госпитали стран Балтии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Медицинский туризм для начинающих: как сэкономить и не попасть в ловушку мошенников

Галотерапия в шахтах (Закарпатье)

В Солотвино есть соляные шахты, пригодные для спелеотерапии, карстовые соляные озера и рассолы шахтных вод. Все эти особенности солотвинских солекопален уникальны для Украины и бывших союзных республик. Здесь возможно лечение в подземных условиях с использованием всех ресурсов: галерей Украинской аллергологической лечебницы, расположенной в сплошном массиве соли, солевых растворов и грязей озер. Условия полезны для людей, страдающих астмой, артритом, ревматизмом, радикулитом, экземой и псориазом.

Комната — вся из соли

Первые термальные аквапарки (Закарпатье)

В августе 2018 года в Ужгороде и Мукачево откроются два термальных аквапарка. Комплексы водных развлечений строят на термальных источниках, а подземные горячие минеральные воды, как известно, обладают целебными свойствами: они лечат кожные болезни, улучшают обмен веществ, кровообращение и иммунитет, омолаживают и работают как антистресс. Таких аквапарков много в Чехии, Словакии, Венгрии. У нас подлечиться на термальных водах можно в Косино, Велятино, Берегово, Виноградове.

Термальный аттракцион. Пока ближайший — в Ньиредьхазе

Ортопеды не отстают (Тернополь)

В последнее время перспективно стала выглядеть отечественная ортопедия и травматология. Врачи активно участвуют в международных конференциях и ездят на загранстажировки, программы обмена опытом и курсы повышения квалификации. В Институте ортопедии и травматологии Киева и медцентре "Ортоклиника" в Тернополе есть современное оборудование и молодые прогрессивные специалисты. Тернопольская клиника позиционируется как заведение еврообразца: она использует передовые методики открытых и малоинвазивных оперативных вмешательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Можно ли теперь ходить бесплатно к участковому врачу

Просто "Нафтуся" (Львовская область)

Эта "живая" вода, как утверждает Институт географии НАНУ, не имеет аналогов: она образуется путем пропитки природных осадков через уникальную почву, имеющуюся только на Львовщине. Гидрокарбонатная магниево-кальциевая слабоминерализированная минеральная вода с высоким содержанием органических веществ имеет нефтяное происхождение, а потому специфический вкус и запах, но также и невероятно целебные свойства. Так, процентное содержание органических веществ в "Нафтусе" — от 1 до 35 г на литр, тогда как в большинстве знаменитых минералок Европы их от 0,6 до 5,7 г/л. Вдобавок Трускавец, где ее пьют (а в бутылках продавать не получается – на воздухе быстро теряет свойства), впереди всей украинской бальнеологии по развитию инфраструктуры и сервиса. Здесь и отели, и медобслуживание на уровне, который нестыдно иностранцам предъявить (а их тут немало). Трускавец много вкладывает в рекламу курортов, принимает иностранные делегации и вообще конкурентоспособен. Моршинские воды тоже очень хороши для ЖКТ, но вот сервис пока не дотягивает.

Трускавец. Наш самый развитый бальнеокурорт

Наша безлимитная стволовая молодость

Пластическая хирургия и эстетическая медицина не отстают. В мире сегодня в приоритете регенеративные технологии, одна из них успешно применяется в клинике Virtus. Для восстановления молодости кожи используют ее собственные клетки фибробласты (важные компоненты дермы). Их отбирают, культивируют в биолаборатории и заселяют ими кожу, где они работают на омоложение. Биотехнологическая лаборатория SmartCell, в которой внедрены в практику технологии применения аутофибробластов, открылась в 2012 году в Одессе. Клетки, кстати, годятся и для устранения дефектов, полученных при травмах. У нас также делают омоложение организма собственными стволовыми клетками и лица — плазмой крови. Клиники есть в Киеве, Харькове, Днепре, Херсоне, Николаеве и Одессе.

Онкологический прорыв (Кропивницкий)

В Израиле этот вид лучевой терапии давно не новинка, а в Украине — лучшее, что пока имеем. "Украинский Центр Томографии" в Кропивницком единственный в стране лечит раковые заболевания с помощью линейного ускорителя. Система TomoTherapy®HD — золотой стандарт в дистанционной лучевой терапии. Это технология формирования пучка излучения и контроль положения пациента и мишени (опухоли) по компьютерным изображениям. Этот метод лечения всех видов опухолей — наиболее точный, эффективный и щадящий из предлагаемых в Украине сегодня.

Контроль снимков — ежедневно

Дела сердечные (Киев)

Институт сердца и Киевский городской центр сердца — это "Европа". Здесь много специалистов, которые выполняют на высоком уровне операции — от стентирования коронарных артерий до мини-инвазивных вмешательств и трансплантаций сердца (за год сложных операций проводят до 5000). Применяют самые современные технические и медицинские решения, да и о комфорте позаботились. Здесь, кстати, активный международный отдел: приезжает много иностранцев. По высоким стандартам работает и Центр детской кардиологии и кардиохирургии (открыт и для взрослых).

Целебные грязи (Бердянск)

Грязи, которыми славится Бердянская коса, имеют в составе "биогенные стимуляторы", которые пробуждают защитные силы организма. Также они обладают регенерирующими свойствами и улучшают кровообращение. Сюда едут с кожными заболеваниями, а также за тем, чтобы наконец забеременеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лечебный сон на пчелиных ульях: во Львовской области стартовал сезон апитерапии

Украина в медтуризме

Украинские клиники стремительно зарабатывают популярность на рынке мирового медицинского туризма благодаря сочетанию доступных цен и высокого качества предоставляемых услуг. Лечение в Украине становится все более популярным среди пациентов из Западной Европы, США, Израиля, Великобритании: стоимость медуслуг у нас на 30—70% ниже, чем в этих странах, а по качеству и уровню комфорта зарубежным аналогичным медзаведениям наши не уступают.

Медтуризм как направление в Украине начал активно развиваться около пяти лет назад, когда была создана Украинская ассоциация медицинского туризма (УАМТ). Сейчас в этой сфере работает 70—100 специализированных клиник, которые ежегодно принимают около 45—50 тысяч иностранцев (в основном выходцев из стран бывшего СССР). Как правило, иностранных пациентов принимают узкоспециализированные клиники, которые внедряют инновационные методики, имеют большой опыт уникальных оперативных вмешательств, современное оборудование, высококвалифицированный персонал.

ДЕНЬГИ В КАЗНУ. В среднем каждый зарубежный медтурист оставляет в украинской клинике $2—2,5 тыс., и ведущие медицинские заведения зарабатывают на этом (лечебный сегмент) около $100—125 млн в год. Примерно в полтора раза больше объем рынка санаторно-курортных услуг (сегмент оздоровительного туризма). Самые востребованные среди иностранных пациентов — санатории в Моршине, Трускавце, Одессе, Миргороде, а также SPA и Wellness-центры. Общий доход от оздоровительного и лечебного туризма достигает $300 млн. И это далеко не предел: после некоторого затишья в 2014 г. сегмент лечебного медтуризма снова пошел в рост, появляется все больше клиник, заинтересованных в том, чтобы к ним приезжали клиенты из-за рубежа.

Основные направления въездного медицинского туризма в Украину — это:

репродуктивная медицина;

стоматология;

офтальмология;

эстетическая медицина, косметология;

пластическая хирургия;

клеточная инженерия, в т. ч. возможность использования банка пуповинной крови;

SPA&Wellness, санаторно-курортное лечение, реабилитация.

Спросом среди иностранцев пользуются также кибернож, томотерапия, ПЭТ-КТ (метод диагностики в онкологии). Украина обладает уникальными технологиями лечения ДЦП (система интенсивной нейрофизиологической реабилитации), биотехнологиями для выращивания костной ткани, внедряет клеточные технологии при болезни Альцгеймера, Паркинсона, диабете.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ. В Украине еще нет Robot Da Vinci, True Beam, наноножа, протонной терапии, ПЭТ-КТ с Ga-68 для ранней диагностики рака предстательной железы. Это одна из причин, почему мы едем лечиться за рубеж. Так, по некоторым данным, в 2015—2016 гг. на лечение за границу выехало около 120 тысяч украинцев (точного числа нет: многие совмещают посещение клиник с деловыми поездками и отдыхом). Причем число наших пациентов увеличивается примерно на треть ежегодно.

КТО НАС ЛЕЧИТ. Популярны Израиль, Германия, Турция, Венгрия, Польша, страны Балтии, Швейцария (Италия, Австрия, Испания, Америка и Южная Корея считаются перспективными направлениями). Наиболее востребованы специалисты из отраслей онкологии, онкогематологии, трансплантации костного мозга и органов, нейрохирургии. Интересны диагностика генетических заболеваний, малоинвазивные операции, в том числе с использованием высокотехнологичного оборудования.