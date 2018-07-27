Медицинский туризм для начинающих: в Грецию стоит ехать за реабилитацией и талассотерапией

Родина Гиппократа славится лечебными водами и врачами-профессионалами

В новом проекте "Сегодня" мы будем рассказывать о здравоохранении в других странах, на каких заболеваниях специализируются их клиники и какие возможности дарит местная природа для медицинского туризма. Обязательный пункт программы — какие есть способы сэкономить на лечении и какие гранты или бонусы существуют для украинских пациентов. В прошлых выпусках мы выяснили, что стоит лечить дома в Украине, и на чем специализируются врачи Латвии, на берегу янтарной медицины.

Греки гордятся древними традициями врачевания. Ведь именно в Греции трудился отец медицины Гиппократ, создал первую школу медиков (700 лет до н. э.!) автор самого раннего труда по анатомии Алкмеон.

Но и современники не отстают — в 2000-х страна всегда занимала с 14-го по 30-е места в мировом рейтинге систем здравоохранения по версии ВОЗ. Здесь правительство тратит за год 2098 международных долларов на медобслуживание одного гражданина. В Украине, для сравнения — $584. В результате греки научились заботиться о здоровье так, чтобы, например, на 1000 мужчин в возрасте 15—60 лет умирали всего 90 (у нас — 264, данные ВОЗ).

Сегодня медицина в Греции — одно из самых инвестируемых направлений экономики. Здешние клиники располагают роботизированными системами и применяют малоинвазивные методы терапии. Врачи — с европейскими и американскими дипломами. Климат способствует быстрой реабилитации после травм и операций, а осмотр великолепных достопримечательностей поднимает дух и заряжает особой энергетикой. Сейчас Греция может показаться не лучшим местом для лечения (там с 22 июля бушуют лесные пожары, уже унесшие жизни более 70 человек). Но, по данным туроператоров медтуризма в Греции, стоимость предварительного обследования здесь в 2—3 раза дешевле, чем в Германии или Израиле, а операции — на 30—40%.

Лечат хорошо, но сервис хромает

Уровень развития медицины в Греции действительно на высоте, признает Наталия Строковская, эксперт по медтуризму в странах СНГ и Европы, издатель журнала о лечении за рубежом.

И цены упали еще со времен кризиса 2012 года. Но есть немного проблем с сервисом.

"Все подразделения должны или слаженно взаимодействовать сами, или координироваться международным отделом или страховой компанией, — говорит она. — В греческих клиниках без такого координатора может возникнуть неразбериха".

Лечат хорошо, но заниматься всякими нюансами не станут, уточняет эксперт — например, не постараются организовать обследование за 3 дня вместо двух недель, хотя это вполне реально.

"Именно в этой стране удобнее все же общаться с клиниками через посредников", — говорит Наталья.

Зато технологиям греческих клиник можно доверять на 100%, говорит эксперт.

"Как правило, они стажируются у американских специалистов, и потом клиники поддерживают с наставниками связь, — говорит Строковская, участница недавней конференции по медтуризму в Афинах. — 90% вероятности, что сложного пациента, обратившегося к греческим медикам, будет вести также врач в США (с ним станут консультироваться)".

Вдобавок, по словам Строковской, с недавних пор украинские медучреждения начали активно сотрудничать с греческими — возможно, этому поспособствовал также тот факт, что директор Института урологии АМНУ Александр Возианов и руководитель Центра Сердца Борис Тодуров — этнические греки.

"Украинские пациенты, обращаясь в эти институты, получают консультации греческих врачей или попадают в Грецию на лечение по направлению", — говорит Наталия Строковская.

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В Греции гордятся огромным опытом проведения роботизированных операций по поводу холецистэктомии. Здесь впервые в мире провели с помощью роботов операции по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, удалению кисты в почках и педикардиальной кисты. По данным компании-медпосредника Grekomed, в Афинском медицинском центре для такой работы есть Международный научно-исследовательский центр лапароскопической, бариатрической и роботизированной хирургии, он даже сертифицирован Международной федерацией хирургии ожирения и нарушений метаболизма. Методики греческих хирургов основаны на стараниях сохранить травмированный орган или конечность, а перед проведением любой операции все шаги моделируются на компьютере. В результате вмешательство проводится с максимальной точностью и минимальным риском осложнений. В Греции можно рассчитывать на малоинвазивные вмешательства с помощью робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci, лапароскопических и артроскопических башен, микроскопов офтальмологических и отоларингоскопических, лазеров.

Благодаря климату восстановление в Греции — это отдельная область медицины. Отлично развиты нейро-, кардио-, онкореабилитация, восстановление опорно-двигательной системы, при болезни Паркинсона и ДЦП, спортивных травмах. Использование новых методик для восстановления после инсультов, заболеваниях опорно-двигательного аппарата — нормальная практика. Так, в Центре медицинской реабилитации "Эвексия" (Халкидики) успешно применяют транскраниальную стимуляцию мозга, транскраниальную электростимуляцию, нейромоторную реабилитацию верхних конечностей. Освоили даже виртуальную реальность в качестве инновационного метода реабилитации.

Кроме современной техники, есть множество оздоровительных методик, но самое главное — работают сильные специалисты.

"Самая лучшая реабилитационная база — в Халкидиках и Салониках, — говорит Наталья Строковская. — Там много таких клиник. Они могут помочь даже пациенту, который находится в вегетативном состоянии. Здесь могут принять человека, находящегося в коме, из-за рубежа, и в реанимации уже начинают реабилитацию. Вместо него поднимают руки, ноги, делают массажи. С таким подходом пациент приходит в себя гораздо быстрее. Плюс большую роль играет климат: я видела семьи с детками с ДЦП, которые ехали сюда после лечения в Германии, потому что здесь лето, море. И ребенок очень быстро показывал прогресс: начинал говорить, за собой ухаживать и даже вставал с коляски".

Горячий водопад и ванны на берегу моря

Греция славится обилием термальных источников. Страна состоит из островов, многие из них — с уникальными природными условиями, даже вулканы есть. Не отстает и континентальная часть — Пелопоннес (вулканические источники Метана), центральная область (термальный горячий водопад в Фермопилах), Аттика буквально напичкана спа-курортами. Так что можно при выборе курорта для оздоровления учитывать и то, какие достопримечательности хотелось бы посмотреть.

Знаменитый курорт в 80 км от Афин на берегу Коринфского залива. Здесь освоили целебные минеральные источники еще в древности и даже имя городу дали неспроста. Лутраки стал первым терапевтическим центром Греции: это близкий к Афинам регион, к которому удобно добираться, с развитой бальнеологической инфраструктурой. Здесь водолечебницы работают круглый год. В них предлагают горячие и паровые ванны, гидромассаж, сауны, гимнастику для лечения кардиологических заболеваний, проблем ЖКТ, расстройств нервной и сосудистой систем. Справляются с печеночной недостаточностью, желче- и мочекаменной болезнями, артритами и прочими болезнями опорно-двигательного аппарата.

Здешнюю минералку также пьют. Она содержит хлориды, натрий и магний, некоторые источники, радиоактивные и щелочные, бьют из скважин прибрежной зоны глубиной в 750 м. Именно они рекомендованы при лечении печеночной недостаточности, расстройств пищеварения и гастритов. Справляются с камнями в почках и желчном пузыре.

Озеро Вульягмени. Находится в 30 минутах от Афин, а купаться в его теплых водах можно круглый год

Бальнеологический город-курорт Эдипсос на греческом острове Эвия сам по себе очень живописен. Вообще ландшафты второго по величине острова Греции впечатляют — водопады, каньоны, равнины и горные пейзажи. А воды природных термальных источников Эдипсоса знают и используют уже более 3000 лет! Чтобы освободить живую энергию воды, бог огня Гефест ударил молотком по земле, и забил горячий ключ. А потом у термальных фонтанов на Эвии лечились императоры Марк Аврелий, Константин Великий. Поправляли здоровье Уинстон Черчилль и греческий мультимиллионер Аристотель Онассис, не говоря уже о звездах кино ХХ века. В здешних водах, выходящих на поверхность земли из глубины более 3000 м, высокая минерализация. Они содержат хлориды, натрий, калий, бром, бор и диоксид углерода. Они гипотермические, то есть очень горячие: в некоторых местах — до 84 °С (а вообще источников около 80). Всего этого достаточно, чтобы реализовывать на курорте более 20 различных косметических программ. Здешняя минералка хороша при ревматических заболеваниях, гинекологических и эндокринных сбоях, болезнях сердечно-сосудистой системы. А еще при дегенеративных артритах, флебитах, варикозе, заболеваниях органов дыхания. В некоторых местах воды источников просто стекают в море или собираются в природных ваннах (лутрах). Поэтому не обязательно тратиться на дорогой отель — спа в северо-западной части Эвии на каждом шагу.

Обертывание водорослями. Процедура избавляет от целлюлита

Далекий от портящей экологию промышленности уголок, старейшая из горячих купален Греции (160 км к северу от Афин). Источники этого города-курорта богаты природными минералами, солями и радоном, они относятся к категории редчайших источников в мире (о чем, видимо, догадывались еще в античные времена). Радиоактивные источники встречаются очень редко, и их целебное воздействие на организм высоко ценится. Радон поступает в организм через кожу и дыхательный тракт (ингаляции). Он особенно эффективен при невралгитах и невритах, для ликвидации мочевой кислоты (подагра), при респираторных и легочных заболеваниях, помогает при нарушении функции надпочечниковой железы. Термальные источники Камена Вурла — спасение для страдающих ревматическими заболеваниями, проблемами позвоночника. А еще сюда едут с гинекологическими проблемами, бронхиальными астмами, психоневрозами, экземами и аллергиями.

Отдыхать на южном побережье Аттики, в двух десятках километров от столицы, у моря всегда приятно. От озера до пляжа — всего метров 100. И купаться в нем можно круглый год! Температура источников колеблется между 20 и 27 °С в течение всего года. Дно великолепного озера — чистые карбонатные породы. Рельеф состоит из подземных пещер, подводных туннелей и карстовых образований. А вода содержит минералы, металлы, незаменимые в лечении ревматизма, гинекологических и кожных заболеваний. Если покупаться в озере регулярно недельки три, отмечается облегчение при артритах, воспалениях суставов, экземах и других дерматологических проблемах. Хотя водоем природный, он оборудован специальными спусками в воду для тех, кому трудно без опоры. А на скале — часы: в воде не рекомендуется находиться более 20 минут за раз (повторный заплыв — через два часа). Пока ожидаешь, можно заняться спортом на площадке на берегу.

Природный "душ Шарко". Спа у термального водопада

Талассотерапия

Это греческий термин, который означает "лечение морем" (разумеется, греческим). Для водных процедур морская вода добывается вдали от берега (не менее 0,5 км) на глубине не менее 6 м (якобы там почище и микроэлементами побогаче). В талассотерапии Греции используют лечебный ил, водоросли, морских моллюсков. Популярнее всего разнообразные ванны с морской водой, ее миксом с водами горячих термальных источников, грязевые ванны. А еще ванны из альга (морских моллюсков и водорослей), обертывания морскими водорослями. Процедуры благотворно действуют при болях в суставах, артрозе, ревматизме. Морские и грязевые ванны из альга улучшают кровоснабжение и лимфоток. А гимнастика в теплой морской воде рекомендуется при лечении суставов, позвоночника, ожирении и нервных истощениях. Ил и водоросли в ваннах помогут страдающим мышечными судорогами, ревматизмом, нервными заболеваниями, депрессиями. А также морские микроэлементы используют в диетических добавках для нормализации обмена веществ и расщепления жиров. Женщины обожают маски, массажи со скрабами с минералами морской воды — это отличный антиэйджинг. Омертвевшие слои сходят, кожа лучше дышит, апельсиновая корка отступает. В комплексе все приводит к тому, что отдыхающий выходит из спа-отеля или центра как новенький, с "запасом моря" в организме на год.

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Бонусы для больных

Здесь стараются проводить обследования и терапию так, чтобы пациент не тратил лишние деньги на проживание в стране. Например, сопровождение русскоязычного ассистента и перевод документов греческие туроператоры часто предоставляют бесплатно, а местные клиники позволяют родственнику жить в палате с пациентом безо всякой платы.

"Также можно рассчитывать на индивидуальные инициативы благотворителей. Знаю одну компанию — медицинского посредника, которая нередко оплачивает реабилитацию детей, добивается для них минимальных цен от греческих клиник, — рассказывает Наталия Строковская. — Это личная позиция владельца этой компании. Сейчас он оплачивает счета пациентов уже не так часто, как на заре своей карьеры, но может организовать хорошую скидку через свои связи с клиниками, активно привлекает греческие и иностранные благотворительные фонды".

Как поехать

Если пользоваться услугами посредника-агентства, специализирующегося на медицинском туризме, стоит лишь отнести им свою документацию и поставить задачу. Они берут на себя подготовку выезда, сопровождение во время лечения и реабилитационного периода. А чтобы выехать своими силами, начать следует с изучения общей информации на форумах, тематических сайтах о том, где в принципе специализируются на нужном направлении.

Выбрав несколько стран, займитесь поиском клиник. При самых крупных и известных обычно функционируют отделы международного туризма, в которые можно обращаться по электронной почте. Но клиники неохотно общаются с пациентами напрямую. Вести переговоры на месте надо попросить представителей нашей диаспоры, благотворительные организации или проверенных волонтеров — они работают практически при каждой клинике. Или нанять помощников за деньги: посредники увеличат смету на 30—40%, но ускорят процесс. Чтобы выбрать оптимальное предложение, проведите тендер. Как только четкий прайс на услуги клиники и размер комиссионных выяснятся, можно вылетать.