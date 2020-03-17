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Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

Для повязки понадобится бинт или марля

Анна Педан
Сегодня, 19:16

В Украине дефицит медицинских масок. Купить их в аптеках практически нереально. В интернет-магазинах еще можно приобрести маски, но они продаются в упаковках по 50 штук, и цена в среднем составляет от 550 до 1200 грн.

А маски очень нужны! Ведь с завтрашнего дня, 18 марта,в Киеве не будут пускать в общественный транспорт, если на лице нет медицинской маски. Кроме того, в одном автобусе, троллейбусе или трамвае одновременно смогут находиться только 10 пассажиров. Обещают, что за этим будут следить Нацполиция и санитарная служба.

Маску можно сделать самому, в домашних условиях. Для этого понадобиться бинт, марля, ножницы, нитка с иголкой, вата и по желанию эфирные масла.

Как будет работать общественный транспорт с завтрашнего дня. Смотрите в нашем сюжете:

  • Самый простой способ – с помощью бинта. Отмерьте 80 сантиметров бинта, отрежьте и сложите вчетверо. С помощью иголки и нитки прошейте по краям. Прикрепите по углам 4 повязки по 60 см из того же бинта.
  • Если нет возможности прошить маску, то просто привяжите завязки узлом к концам.
  • Для более эффективной защиты можно положить прокладку из ваты. Только не переусердствуйте, очень плотный слой может мешать нормальному дыханию.
  • Точно такую же повязку можно сделать из марли. Так как это более плотный материал, то достаточно будет 3-х слоев. Опять-таки положите в марлевую маску слой ваты.
    Медицинскую маску можно сделать из бинта или марли
    Медицинскую маску можно сделать из бинта или марли
    Фото: Depositphotos
  • Помните, что самодельные маски для более плотного прилегания должны завязываться на затылке, а не крепиться на ушах. Маски обязательно должны прикрывать подбородок, рот и нос.
  • В марлевых и бинтовых масках можно ходить не более 3-х часов. Их можно стирать, предварительно вынув вату. Повторное использование возможно после тщательного проглаживания.
  • Некоторые врачи советуют капать на маску несколько капель эфирного масла. Например, чайного черева, можжевельника, пихты, сосны, ели. Главное, чтобы у вас не было аллергии и запах вам нравился, а не вызвал отвращение.

Напомним, ранее мы писали о том, какие маски действительно защищают от вируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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