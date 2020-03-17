Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

Для повязки понадобится бинт или марля

В Украине дефицит медицинских масок. Купить их в аптеках практически нереально. В интернет-магазинах еще можно приобрести маски, но они продаются в упаковках по 50 штук, и цена в среднем составляет от 550 до 1200 грн.

А маски очень нужны! Ведь с завтрашнего дня, 18 марта,в Киеве не будут пускать в общественный транспорт, если на лице нет медицинской маски. Кроме того, в одном автобусе, троллейбусе или трамвае одновременно смогут находиться только 10 пассажиров. Обещают, что за этим будут следить Нацполиция и санитарная служба.

Маску можно сделать самому, в домашних условиях. Для этого понадобиться бинт, марля, ножницы, нитка с иголкой, вата и по желанию эфирные масла.

Как будет работать общественный транспорт с завтрашнего дня. Смотрите в нашем сюжете:

Самый простой способ – с помощью бинта. Отмерьте 80 сантиметров бинта, отрежьте и сложите вчетверо. С помощью иголки и нитки прошейте по краям. Прикрепите по углам 4 повязки по 60 см из того же бинта.

Если нет возможности прошить маску, то просто привяжите завязки узлом к концам.

Для более эффективной защиты можно положить прокладку из ваты. Только не переусердствуйте, очень плотный слой может мешать нормальному дыханию.

Точно такую же повязку можно сделать из марли. Так как это более плотный материал, то достаточно будет 3-х слоев. Опять-таки положите в марлевую маску слой ваты. Медицинскую маску можно сделать из бинта или марли Фото: Depositphotos

Помните, что самодельные маски для более плотного прилегания должны завязываться на затылке, а не крепиться на ушах. Маски обязательно должны прикрывать подбородок, рот и нос.

В марлевых и бинтовых масках можно ходить не более 3-х часов. Их можно стирать, предварительно вынув вату. Повторное использование возможно после тщательного проглаживания.

Некоторые врачи советуют капать на маску несколько капель эфирного масла. Например, чайного черева, можжевельника, пихты, сосны, ели. Главное, чтобы у вас не было аллергии и запах вам нравился, а не вызвал отвращение.

Напомним, ранее мы писали о том, какие маски действительно защищают от вируса.

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