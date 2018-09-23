Медик рассказал, какими страшными последствиями грозит нехватка секса

Больший вред сексуальное воздержание наносит именно женщинам

Секс. Фото: depositphotos

Американский медик, психотерапевт и сексопатолог Сари Купер утверждает, что сексуальное воздержание вредит организму, сообщает The Koz Post.

По мнению эксперта, исключением может быть только отказ от интимной близости, который продиктован состоянием здоровья. Кроме того, он отметил, что больший вред сексуальное воздержание наносит женщинам.

Также отмечается, что если женщина продолжительное время не занимается сексом, ее тело начинает испытывать постоянный стресс, от которого могут усиливаться менструальные боли. В результате сексуальное желание может вообще исчезнуть.

Кроме того, женщины становятся рассеянными и невнимательными, и больше подвержены депрессии.

Напомним, ранее мы писали, что сексуальная активность влияет на процесс старения. К такому выводу пришли ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул. В то же время, исследователи из Великобритании выяснили самое оптимальное время для сна, пробуждения и занятий сексом.

Также ученые сделали вывод, сколько раз в неделю можно заниматься сексом.