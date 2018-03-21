Медики успешно проверили первые противозачаточные таблетки для мужчин

Сегодня, 02:59

Первые противозачаточные таблетки, подавляющие овуляцию у женщин, появились на Западе в конце 1950-х

Ученые. Фото: creativeart / Freepik
Ученые. Фото: creativeart / Freepik

Противозачаточные таблетки для мужчин, не вызывающие проблем с эрекцией, успешно прошли первые клинические испытания, заявили медики, выступавшие на конгрессе Эндокринного общества в Чикаго.

"Несмотря на пониженный уровень тестостерона в крови, почти все добровольцы не жаловались на наличие характерных симптомов, связанных с недостатком или избытком этого гормона. Все это невероятный прорыв в разработке противозачаточных таблеток для мужчин. Сейчас мы проводим более длительные испытания для проверки их эффективности", – заявила Стефания Пейдж, биолог из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Первые противозачаточные таблетки, подавляющие овуляцию у женщин, появились на Западе в конце 1950-х. Сейчас их регулярно принимают порядка 100 миллионов представительниц слабого пола. Большинство препаратов почти на 100 процентов эффективны, не имеют серьезных побочных эффектов и не мешают работе половых органов.

Однако ученые до сих пор не создали такие таблетки для мужчин. Те, что уже разработаны, или не дают гарантированного результата, или вызывает существенные побочные эффекты, не позволяющими принимать их постоянно. Кроме того, большинство из них вызывает проблемы с эрекцией и серьезные нарушения психики, поэтому ни один препарат так и не получил официального одобрения.

Пейдж и ее коллеги уже несколько лет работают над созданием противозачаточных средств на основе двух мужских гормонов – тестостерона и прогестрона. Это вещество, как объясняют ученые, заставляет заготовки половых клеток в семенниках приостановить цикл размножения, что приводит к постепенному исчезновению взрослых сперматозоидов.
ученые, исследование
Источник:

"Ортодокс"

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