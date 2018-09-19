Детям нельзя: медики выявили опаснейший вид йогурта

Этот продукт может навредить здоровью, говорят эксперты

Йогурт может быть опасным. Фото: depositphotos

Ученые из британского Университета Линдса проверили почти тысячу самых популярных видов йогурта. Наиболее опасными из них оказались очень популярные – десертные, сообщает The Sun.

Анализ показал, что в 100 граммах таких йогуртов содержится 17 граммов сахара (более четырех) чайных ложек. Дневная же норма потребления сахара для детей составляет 19 граммов. Исходя из этого, врачи предупреждают, что кроме одной порции подобного лакомства в течение дня ребенку нельзя есть больше ничего сладкого.

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Исследование также показало, что в порции органического йогурта содержится более 13 граммов сахара. А вот самые лучшие показатели дал натуральный греческий: в 100 граммах этого йогурта обнаружили всего пять граммов сахара.

Напомним, пять продуктов, которые лучше не употреблять на пустой желудок. Кроме этого, мы писали, кому необходимо есть йогурты.

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