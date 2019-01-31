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Медитация – путь к здоровью и гармонии

Исследования ученых подтвердили, что медитация улучшает взаимодействие различных участков мозга, сохраняет  серое вещество и замедляет темпы его возрастной атрофии

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 15:11

Жизнь современного человека полна стрессов и конфликтов, поэтому сегодня многие люди ищут способы, как гармонизировать свою жизнь и сохранить крепкое здоровье. По этой причине все большей популярностью во всем мире, в том числе и в Украине, пользуется медитация.

Ею интересуются еще и потому, что современная медицина уже доказала: медитация способна снять стресс и даже излечить болезни.

Интересные результаты медицинских исследований

В одном из университетов Калифорнии ученые обнаружили интересную закономерность: в головном мозге людей, которые на протяжении полугода и более регулярно занимались медитацией, было больше серого вещества, чем у людей, которые никогда не медитировали. Обычно количество серого вещества в мозгу с возрастом уменьшается. Но у медитирующих людей подобных изменений не наблюдалось. Этот необычный факт сразу привлек внимание специалистов со всего мира. 

Ученые провели ряд исследований в этой области. В результате подтвердилось, что медитация улучшает работу мозга и замедляет темпы его возрастной атрофии.

С тех пор занятия медитацией рекомендуют при лечении психических расстройств, а также во время реабилитации после травм и болезней. Также отмечено, что медитация помогает человеку выйти из депрессивного состояния, может замедлить развитие ВИЧ, тормозит процессы старения и так далее.

При этом подобные занятия не требуют денежных вложений и не подразумевают интенсивной физической нагрузки. Для медитации нужно только спокойное место и желание.

Медитация для всех

Одной из популярных систем медитации во всем мире стала система самосовершенствования Фалунь Дафа (или Фалуньгун). В основе этой практики лежат пять комплексов энергетических упражнений, в том числе и медитация. Однако главное – улучшать своих нравственные качества в соответствии с принципами истина, доброта и терпение. В настоящее время Фалуньгун занимаются миллионы людей независимо от возраста, социального положения и религиозных убеждений. Занятия этой практикой бесплатные. В Украине площадки для занятий Фалуньгун есть во многих городах.

Подобные практики раньше распространялись тайно, индивидуально. Систему Фалунь Дафа впервые представил общественности Мастер Ли Хунчжи. Он адаптировал ее для современного общества и в 1992 году впервые публично представил в ее форме цигун. Уже в 1999 году в Китае занимались более ста миллионов человек.

После обретения популярности на Востоке, Фалуньгун быстро распространился и на Запад. Сегодня Фалуньгун практикуют более, чем в 114 странах мира. Практика Фалунь Дафа и ее основатель Мастер Ли Хунчжи получили около 4000 наград за особый вклад в улучшение физического и морального состояния общества, а также поддержку от правительств многих стран мира.

Свое учение мастер Ли изложил в книгах "Чжуань Фалунь" и "Фалуньгун", которые можно найти на сайте falundafa.org. Там же есть аудио- и видеозаписи девяти лекций Мастера Ли, а также обучающее видео и музыка к упражнениям.

Лариса Анатольевна, пенсионерка, 70 лет, Днепр

"Раньше я страдала от порока сердца, гипертонии, проблем с суставами. В 52 года я впервые прочитала книгу "Чжуань Фалунь" и поняла, что мысли и поступки человека определяют его жизнь. Раньше я обращала внимание на недостатки других людей, было очень много раздражителей, которые вызывали отрицательные эмоции, а, следовательно, и болезни. Теперь я стала замечать недостатки в себе и исправлять их. Я работаю над собой везде: и в семье, и на работе, и в транспорте. За 17 лет занятий по Фалунь Дафа порок сердца у меня исчез, давление нормализовалось, давно не употребляю никакие лекарства. Я делаю упражнения Фалунь Дафа каждый день, в свои 70 лет могу час сидеть в позе лотоса. Благодаря практике Фалунь Дафа я полностью восстановила здоровье, к тому же я стала добрее, терпимее к окружающим.

Александр, менеджер, 37 лет, Конотоп

"Раньше я на работе много нервничал. Чтобы снять стресс и расслабиться я начал употреблять алкоголь. Впоследствии это вошло в привычку. Когда я начал практиковать Фалуньгун, то понял, что такая привычка пагубна, и заменил "помощь" алкоголя на медитацию. Также я изменил свое отношение ко многим ситуациям, благодаря чему перестал нервничать и испытывать постоянный стресс. В результате у меня исчезла головная боль, и жизнь стала спокойнее".

Для справок: 0979006842

https://www.facebook.com/faluninfoua/videos/2181872235464962/

 

Анна Варавва

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медитация Фалуньгун Фалунь Дафа
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