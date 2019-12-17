Мефенаминка: инструкция, показания, способ применения
Препарат с обезболивающим и жаропонижающим эффектом
Мефенаминка – это препарат, которому свойственна жаропонижающие и обезболивающее действия. Жаропонижающие свойства связаны со способностью тормозить синтез простагландинов и влиять на центр терморегуляции. Механизм противовоспалительного действия обусловлен способностью угнетать синтез медиаторов воспаления, снижать активность лизосомальных ферментов, участвующих в воспалительной реакции.
Действующее вещество: 1 таблетка содержит мефенаминовой кислоты 500 мг;
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, натрия лаурилсульфат, повидон, кросповидон, крахмал прежелатинизированный, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, опадрай 200 белый.
Выпускается по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 1 или по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.
Основные физико-химические свойства: таблетки удлиненной формы с двояковыпуклой поверхностью, с риской, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета.
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Фармакотерапевтическая группа. Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Код АТС М01А G01.
- Острые респираторные вирусные инфекции и грипп.
- Боль низкой и средней интенсивности: мышечная, суставная, травматическая, зубная, головная боль разной этиологии, послеоперационная и послеродовая боль.
- Первичная дисменорея. Дисфункциональные меноррагии, в том числе вызванные наличием внутриматочных контрацептивов, при отсутствии патологии тазовых органов.
- Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, ревматизм, болезнь Бехтерева.
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Бронхоспазм, отек Квинке, ринит, бронхиальная астма, крапивница в анамнезе, которые возникли после применения ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
- Одновременный прием специфических ингибиторов ЦОГ-2.
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе в анамнезе, воспалительные заболевания кишечника, заболевания органов кроветворения.
- Тяжелая сердечная недостаточность, тяжелые нарушения функции печени или почек, желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, вызванные приемом нестероидных противовоспалительных средств.
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После приема внутрь мефенаминовая кислота быстро и достаточно полно всасывается в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация в крови достигается через 2-4 часа после приема. Уровень в крови пропорционален дозе. Равновесная концентрация (20 мкг / мл) определяется на 2-е сутки применения (по 1 г 4 раза в сутки). Связывается на 90% с альбуминами крови. В печени образует метаболиты путем окисления, гидролиза, глюкуронизации. Период полувыведения (Т 1/2) составляет 2-4 часа. Выводится из организма в неизмененном виде и в виде метаболитов преимущественно почками (67% дозы) и с калом (20-25%).
Применять препарат следует под наблюдением врача, который определяет дозу и длительность лечения. Применяют внутрь. Препарат следует принимать после еды, запивая молоком.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 250–500 мг 3–4 раза в сутки. По показаниям и при хорошей переносимости суточную дозу повышают до максимальной – 3000 мг, после достижения терапевтического эффекта дозу снижают до 1000 мг/сут.
Детям в возрасте от 5 до 12 лет - по 250 мг 3–4 раза в сутки.
Курс лечения при заболеваниях суставов может продолжаться от 20 дней до 2 мес и более. При лечении пациентов с болевым синдромом курс терапии длится до 7 дней.
- С осторожностью назначают больным при наличии острой сердечно-сосудистой недостаточности, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца.
- С осторожностью назначают больным эпилепсией.
- Специальных рекомендаций по применению препарата при умеренных нарушениях функции печени или почек нет.
- НПВС следует принимать с осторожностью пациентам, имеющим в анамнезе заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку возможно обострение заболевания.
- Пациенты пожилого возраста обычно имеют повышенный риск развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому начинать лечение нужно с минимальной дозы.
- Пациенты с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани имеют повышенный риск возникновения асептического менингита.
- Прием мефенаминовой кислоты следует прекратить при первом появлении кожной сыпи, повреждения слизистой оболочки или при любом другом проявлении гиперчувствительности.
- Прием мефенаминовой кислоты может привести к нарушению женской фертильности и не рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 5 лет.
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Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с механизмами, требующими повышенного внимания, так как иногда применение препарата может вызвать сонливость, нечеткость зрения, судороги.
Со стороны пищеварительного тракта: боль в эпигастральной области, анорексия, изжога, тошнота, метеоризм, рвота, энтероколит, колит, стеаторея, холестатическая желтуха, гепатит, панкреатит, гепаторенальный синдром, геморрагический гастрит, пептическая язва с кровотечением или без такового. Желудочно-кишечные кровотечения, диспепсия, запор, диарея. Повышение уровня печеночных ферментов в плазме крови.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, аритмия, редко – застойная сердечная недостаточность, периферические отеки, синкопе, артериальная гипотензия, сердцебиение, одышка.
Со стороны дыхательной системы: диспноэ, бронхоспазм.
Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, цистит. Нарушение функции почек, альбуминурия, гематурия, олигурия или полиурия, почечная недостаточность, включая некроз сосочков, острый интерстициальный нефрит, нефротический синдром, аллергический гломерулонефрит, гипонатриемия, гиперкалиемия.
Со стороны системы крови: апластическая анемия, аутоиммунная гемолитическая анемия, удлинение времени кровотечения, эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, снижение гематокрита, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, нейтропения, панцитопения, гипоплазия костного мозга.
Со стороны нервной системы: сонливость или бессонница, слабость, раздражительность, возбуждение, головная боль, затуманивание зрения, судороги.
Со стороны органов чувств: звон в ушах, оталгия, нарушение зрения, обратимая потеря способности различать цвета, раздражение глаз.
Аллергические реакции: кожные высыпания, кожный зуд, отек лица, аллергический ринит, ангионевротический отек, отек гортани, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, крапивница, буллезный пемфигус, фоточувствительность, астма, анафилаксия.
Прочие: нарушение толерантности к глюкозе у пациентов с сахарным диабетом, асептический менингит.
- Тиамин, пиридоксина гидрохлорид, барбитураты, производные фенотиазина, наркотические анальгетики, кофеин, димедрол повышают анальгезирующий эффект препарата.
- При сочетанном применении мефенаминовой кислоты и метотрексата усиливаются токсические эффекты метотрексата.
- Антигипертензивные средства (ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II): снижение антигипертензивного эффекта.
- Диуретики: снижение мочегонного эффекта. Диуретики могут повышать нефротоксичность НПВП.
- Сердечные гликозиды: НПВП могут усилить сердечную недостаточность, уменьшить скорость клубочковой фильтрации и повысить уровень сердечных гликозидов в плазме крови.
- Циклоспорин: повышение риска развития нефротоксичности.
- Мифепристон: НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после приема мифепристона, НПВП могут снижать действие мифепристона.
- Кортикостероиды: повышение риска развития желудочно-кишечных язв и кровотечений.
- Антиагреганты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышение риска желудочно-кишечных кровотечений.
- Фторхинолоны: НПВП повышают риск развития судорог.
- Аминогликозиды: НПВП повышают риск развития нефротоксического эффекта.
- Такролимус: повышается риск развития нефротоксического эффекта.
- Зидовудин: НПВП повышают риск развития гематологической токсичности. Повышается риск кровоизлияния в сустав и гематомы у ВИЧ-положительных больных гемофилией, которые одновременно получают лечение зидовудином.
- Препараты лития: снижение выведения лития и повышение риска развития литиевой токсичности.
- Мефенаминовая кислота повышает активность пероральных антикоагулянтов, поэтому при их одновременном применении повышается риск возникновения кровотечений. Одновременное применение с другими НПВП повышает противовоспалительный эффект и вероятность возникновения побочных явлений со стороны ЖКТ.
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Мефенаминка и алкоголь. Употреблять любые алкогольные напитки во время курса лечения мефенаминовой кислотой строго запрещено. Такая комбинация способна приводить к:
- язве желудка и двенадцатиперстной кишки;
- внутренним кровотечениям;
- эрозиям слизистой желудка;
- печеночной недостаточности.
Также следует воздерживаться от употребления алкоголя два-три дня после окончания курса лечения.
Симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, сонливость. В тяжелых случаях – желудочно-кишечные кровотечения, угнетение дыхания, артериальная гипертензия, подергивание отдельных групп мышц, кома.
Лечение. Специфического антидота нет. Промывание желудка взвесью активированного угля. Подщелачивание мочи, форсированный диурез. Симптоматическая терапия. Гемосорбция и гемодиализ малоэффективны из-за прочного связывания мефенаминовой кислоты с белками крови.
Срок годности. 2 года.
Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.
Цена. От 32 до 43 да Мефенаминка №10, от 64 до 85 за Мефенаминка №20.
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