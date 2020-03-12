Меню для почек: как не допустить появление камней

Какие овощи и фрукты нужно есть, чтобы почки были здоровыми

Почки – одни из самых важных органов в организме. Они выводят ненужную жидкость и вредные вещества, отвечают за нормальное кровяное давление, регулируют кислотно-щелочной баланс, образуют в организме витамин D. Из-за неправильного питания в почках могут образоваться камни. Они бывают трех видов: оксалатные, фосфатные и уратные.

Камни в почках

Оксалаты образовываются, если есть много продуктов, содержащих щавелевую кислоту: щавель, какао, шоколад, ревень, укроп, инжир, свекла, зеленая фасоль, лук, морковь. Если у вас выявили оксалатные камни, то включите в рацион арбузы, дыни, грибы, абрикосы, яблоки. В этих продуктах вообще отсутствует щавелевая кислота.

Камни в почках могут образоваться из-за злоупотребления кофе Фото: Depositphotos

Камни фосфатной природы появляются из-за избытка кальция и фосфора в организме. Такое может случиться, если пить много минеральной воды, постоянно есть кунжут, чеснок, петрушку, творог, твердый сыр. Огромное количество фосфора содержится в орехах (бразильские, кешью, миндаль, фисташки), рыбе (лосось, тунец, карп). Чтобы избежать фосфатных камней нужно соблюдать умеренность в еде и не злоупотреблять лечебными минеральными водами.

Уратные камни возникают из-за избытка пуринов в организме. Эти вещества содержатся практически во всех продуктах, но больше всего их в кофе, чае, какао, мясных бульонах, пивных дрожжах, субпродуктах (почки, печень, мозги, телячий язык), сельди и сардинах. Избыток пуринов в организме опасен и выработкой огромного количества мочевой кислоты. А именно она является основной причиной возникновения подагры.

Во Львове сделали пересадку почки. Смотрите в нашем сюжете:

Продукты для почек

В зависимости от вида камней, врач назначит специальную диету, которая подойдет для каждого индивидуально. Но в ней точно не будет кофе, какао и жирного мяса.

"Есть пять продуктов, которые благотворно влияют на состояние почек и препятствуют появлению камней. Это арбузы, тыква, черника, виноград и клюква. Их можно и нужно есть при заболеваниях почек. Но, помните, что виноград противопоказан при сахарном диабете. А вот арбузную диету, иногда врачи прописывают для выведения камней из почек. Конечно, если подтверждено на УЗИ, что они маленького размера", – рассказывает гастроэнтеролог, специалист по правильному питанию Ирина Казимир.

Внимание: самостоятельно применять арбузную диету для выведения камней опасно для жизни! Если вы не знаете, какого размера камень, то он может застрять и вызвать сильное кровотечение.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты снижают сахар в крови при диабете.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться