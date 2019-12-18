Меню для сосудов: как избежать атеросклероза

Самый доступный способ избежать закупорки сосудов – правильное питание

Фото: Pixabay

Атеросклероз – хроническое заболевание артерий, которое выражается в отложении холестерина в просвете кровеносных сосудов. Эти отложения формируются в виде бляшек. Если вовремя не лечить атеросклероз, бляшки могут перекрыть полностью сосуд. А это чревато осложнениями. Полное прекращение тока крови по пораженному сосуду может привести к его гибели, и тогда высока вероятность инфаркта или инсульта.

Интересно, что атеросклероз – это очень древнее заболевание. Его "диагностировали" даже у тысячелетних мумий. Причем в тех же местах, артериях, что и у современного человека.

Инфаркты и инсульты все чаще случаются у украинцев. Смотрите в нашем сюжете.

Самое важное при атеросклерозе – это его своевременная профилактика. О ней рассказывает диетолог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир.

Генетическая предрасположенность

Иногда атеросклероз обнаруживается даже у совсем маленьких деток. В виде липидного пропитывания стенок артерий. Это самая первая стадия развития заболевания. Его диагностируют и в 10 лет, и в 15.

Всему виной генетика. Если у ближайших предков был атеросклероз, инфаркты, инсульты, то молодому поколению стоит беспокоится и заранее позаботиться о здоровье сосудов.

Вот так выглядит артерия, пораженная холестериновыми отложениями Фото: Depositphotos

У кого нет атеросклероза

Интересно, что атеросклероз встречается и у животных. Но гораздо реже, чем у людей. Ведь животные питаются по-другому и физическая активность у них гораздо выше.

А самые здоровые сосуды у жителей африканского континента. Как не странно это звучит, но благодаря скудному питанию, иногда и вынужденному недоеданию, атеросклероз у жителей племен почти не встречается.

А вот в развитых странах Европы, Азии, Америки заболевания диагностируется у миллионов людей. Врачи объясняют это постоянным стрессом, чрезмерно быстрым ритмом жизни, вредными привычками, неправильным питанием.

Лечение атеросклероза

Самое распространенное лечение атеросклероза – это контроль уровня холестерина в крови. При необходимости назначают препараты, снижающие его уровень до нормы. Но постоянно принимать таблетки – не вариант. Намного проще и дешевле наладить правильное питание. Это и отличная профилактика атеросклероза и важная составляющая при его лечении.

На специальной, строгой диете сидеть не обязательно. Важно соблюдать простые правила.

Главная еда, профилактирующая атеросклероз, — та, которая не содержит холестерин. Это разнообразные овощи и фрукты, зелень. Причем какие угодно: сырые и термически обработанные. Главное, чтобы они не были загрязнены химикатами, веществами, которыми их пропитывают для более длительного хранения. Простейший способ уменьшить химическую нагрузку – удалять с овощей и фруктов кожуру и сердцевину. Килограмм различных фруктов и овощей в день – вот оптимальный рацион. Рекомендуется периодически придерживаться нестрогого вегетарианского питания для профилактики резкого увеличения атеросклеротических бляшек. Хороши в этом отношении посты. Далее по пользе для сосудов следует рыба, но не вся. Слишком жирная рыба может навредить печени и поджелудочной железе. В рыбе содержатся полезные для сосудов жирные кислоты омега-3 в сочетании с другими фракциями, которые менее полезны в плане профилактики атеросклероза. Рыбу рекомендуют есть 3–4 раза в неделю. Речная рыба содержит существенно меньше омега-кислот, много костей и портится гораздо быстрее морской, но тоже должна присутствовать в полноценном рационе. В качестве гарнира к рыбе рекомендуют бобовые культуры. Лучше есть горох и чечевицу, зеленые бобы, сырые или с минимальной термической обработкой, небольшое количество овсяной или гречневой каши без соли и сахара, так как сладкое и соленое реально повреждает сосудистую стенку. Из напитков предпочтительнее простая вода — 1–2 л в день. Отварная куриная грудка 1–2 раза в неделю, одно вареное куриное яйцо в неделю, капля натурального растительного масла в день. Вот перечень наиболее безопасных в плане развития и прогрессирования атеросклероза продуктов, согласно современным научным воззрениям. Вместо цельного молока лучше употреблять кисломолочные продукты с минимальной жирностью.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.