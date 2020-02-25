Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мерцательная аритмия: основные симптомы болезни сердца

Почему возникает тахикардия, одышка, боль в области груди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:50

Основными признаками нарушения сердечного ритма являются перебои в работе сердца, ощущение клокотания в области груди, бледность, одышка, потливость, слабость, дрожь, страх, учащенное мочеиспускание, потемнение в глазах, предобморочные состояния, обмороки.

"Клиническим проявлением мерцательной аритмии является кардиогенный шок — резкое снижение давления, — рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. — В таком состоянии сердце не способно обеспечивать необходимым количеством крови органы и ткани, что приводит к необратимым изменениям в них. Иногда мерцательная аритмия может протекать и бессимптомно".

Аритмию нужно начинать лечить сразу
Аритмию нужно начинать лечить сразу
Фото: freepik.com

Диагностика аритмии

В зависимости от характера и продолжительности приступов различают: пароксизмальную аритмию (кратковременные приступы от одного дня до недели); персистирующую (более недели, ритм восстанавливается только после приема лекарств); постоянную или хроническую.

Диагностируют мерцательную аритмию с помощью электрокардиограммы сердца, холтера, УЗИ сердца и щитовидной железы, анализа гормонов щитовидной железы, клинического анализа крови и др.

После установления диагноза назначаются лекарства, которые восстанавливают ритм и предупреждают образование тромбов. В очень запущенных случаях, проводится операция. Выбор лечения осуществляет кардиолог в зависимости от формы заболевания и индивидуальной ситуации.

Израильские ученые создали искусственное сердце. Смотрите в нашем сюжете:

Лечение аритмии

Избавиться от мерцательной аритмии несложно, если распознать заболевание и начать лечение сразу. Оно, к сожалению, очень часто бывает бессимптомным, человек даже не догадывается об аритмии до специального медицинского обследования. Тогда от начала болезни до постановки диагноза проходят недели, месяцы, а иногда и годы. А вылечить запущенную форму становится гораздо сложнее. Но если проводить грамотное и своевременное лечение мерцательной аритмии, риск осложнений и ухудшения самочувствия можно свести к минимуму.

Читайте также:
Аритмия. Диагноз или приговор?

Главное — человек должен помнить, что после восстановления сердечного ритма необходимо постоянно следить за работой сердца, консультироваться у врача. Обязательным условием профилактики сердечно-сосудистых осложнений является нормализация давления, уровня холестерина и сахара. Кроме того, нужно наладить здоровое питание, отказаться от курения и алкоголя, следить за своим весом, чаще гулять на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы писали о главных причинах боли в спине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Аритмия: симптомы, причины, лечение Ученые нашли универсальное "лекарство" от аритмии Атеросклероз сосудов сердца: как не допустить инфаркта Ишемическая болезнь сердца: основные симптомы Реабилитация после инфаркта: когда начинать заниматься физкультурой
сердце аритмия одышка боль в сердце тахикардия
Реклама

Новости партнеров

Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом

Популярные статьи

Сегодня, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Сегодня, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Сегодня, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 16:18Fun

Масленица-2020: поздравления и открытки

Вчера, 15:30Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Вчера, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Вчера, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Вчера, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Вчера, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Вчера, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Вчера, 10:05Food

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Вчера, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Вчера, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

23 февраляFun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Ученые назвали продукт, который помогает бороться с холестерином
Ученые назвали продукт, который помогает бороться с холестерином
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем