Мерцательная аритмия: основные симптомы болезни сердца

Почему возникает тахикардия, одышка, боль в области груди

Основными признаками нарушения сердечного ритма являются перебои в работе сердца, ощущение клокотания в области груди, бледность, одышка, потливость, слабость, дрожь, страх, учащенное мочеиспускание, потемнение в глазах, предобморочные состояния, обмороки.

"Клиническим проявлением мерцательной аритмии является кардиогенный шок — резкое снижение давления, — рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. — В таком состоянии сердце не способно обеспечивать необходимым количеством крови органы и ткани, что приводит к необратимым изменениям в них. Иногда мерцательная аритмия может протекать и бессимптомно".

Аритмию нужно начинать лечить сразу Фото: freepik.com

Диагностика аритмии

В зависимости от характера и продолжительности приступов различают: пароксизмальную аритмию (кратковременные приступы от одного дня до недели); персистирующую (более недели, ритм восстанавливается только после приема лекарств); постоянную или хроническую.

Диагностируют мерцательную аритмию с помощью электрокардиограммы сердца, холтера, УЗИ сердца и щитовидной железы, анализа гормонов щитовидной железы, клинического анализа крови и др.

После установления диагноза назначаются лекарства, которые восстанавливают ритм и предупреждают образование тромбов. В очень запущенных случаях, проводится операция. Выбор лечения осуществляет кардиолог в зависимости от формы заболевания и индивидуальной ситуации.

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Лечение аритмии

Избавиться от мерцательной аритмии несложно, если распознать заболевание и начать лечение сразу. Оно, к сожалению, очень часто бывает бессимптомным, человек даже не догадывается об аритмии до специального медицинского обследования. Тогда от начала болезни до постановки диагноза проходят недели, месяцы, а иногда и годы. А вылечить запущенную форму становится гораздо сложнее. Но если проводить грамотное и своевременное лечение мерцательной аритмии, риск осложнений и ухудшения самочувствия можно свести к минимуму.

Главное — человек должен помнить, что после восстановления сердечного ритма необходимо постоянно следить за работой сердца, консультироваться у врача. Обязательным условием профилактики сердечно-сосудистых осложнений является нормализация давления, уровня холестерина и сахара. Кроме того, нужно наладить здоровое питание, отказаться от курения и алкоголя, следить за своим весом, чаще гулять на свежем воздухе.

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