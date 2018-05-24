Мэрия Амстердама помогает жителям худеть

Детям раздают фрукты, для взрослых проводят дешевые программы по похудению

Мэрия Амстердама помогает жителям худеть. Детям раздают фрукты, для взрослых проводят дешевые программы по похудению.

Кроме фруктов, у каждого ребенка – бутылочка с водой. Пить газировку и сок в школах запрещено. Исключений не делают даже на праздники. Если у ребенка День рождения, то угощения тоже должны быть здоровыми. 4

Детей приучают не только к здоровому питанию, но и к спорту. Физкультура – два раза в неделю, а спортивные секции работают ежедневно. Баскетбол, дзюдо, хоккей, футбол или танцы. Дети ищут, что им по душе, а родителям занятия в секции обходятся всего в 5 евро.

Программу по борьбе с лишним весом у детей разработали в мэрии Амстердама шесть лет назад. И ввели в большинстве местных школ.

На тот момент около 27 тысяч детей в Амстердаме имели лишний вес или ожирение. Сейчас детей с такими проблемами стало меньше, их уже 24,5 тысячи.

И в Амстердаме борются не только с детским ожирением. Занятия по аквааэробике – это часть трехмесячного курса для женщин с лишним весом. Еще в программу входят тренировки на улице, лекции по здоровому питанию и психологическая поддержка.

За участие в программе женщины платят всего 15 евро. Остальное компенсирует городской бюджет.

Несмотря на успехи, в мэрии Амстердама осознают: борьба с ожирением – бесконечный процесс, в котором от горожан зависит больше, чем от властей.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новое оружие против ожирения.

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