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Мэрия Амстердама помогает жителям худеть

Детям раздают фрукты, для взрослых проводят дешевые программы по похудению

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:03

Мэрия Амстердама помогает жителям худеть. Детям раздают фрукты, для взрослых проводят дешевые программы по похудению.

Кроме фруктов, у каждого ребенка – бутылочка с водой. Пить газировку и сок в школах запрещено. Исключений не делают даже на праздники. Если у ребенка День рождения, то угощения тоже должны быть здоровыми. 4

Детей приучают не только к здоровому питанию, но и к спорту. Физкультура – два раза в неделю, а спортивные секции работают ежедневно. Баскетбол, дзюдо, хоккей, футбол или танцы. Дети ищут, что им по душе, а родителям занятия в секции обходятся всего в 5 евро.

Программу по борьбе с лишним весом у детей разработали в мэрии Амстердама шесть лет назад. И ввели в большинстве местных школ.

На тот момент около 27 тысяч детей в Амстердаме имели лишний вес или ожирение. Сейчас детей с такими проблемами стало меньше, их уже 24,5 тысячи.

И в Амстердаме борются не только с детским ожирением. Занятия по аквааэробике – это часть трехмесячного курса для женщин с лишним весом. Еще в программу входят тренировки на улице, лекции по здоровому питанию и психологическая поддержка.

За участие в программе женщины платят всего 15 евро. Остальное компенсирует городской бюджет.

Несмотря на успехи, в мэрии Амстердама осознают: борьба с ожирением – бесконечный процесс, в котором от горожан зависит больше, чем от властей.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новое оружие против ожирения.

Также мы писали о том, что назван избавляющий от ожирения продукт.

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видео ожирение амстердам
Источник: "Сегодня"
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