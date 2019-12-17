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Метеоризм: что поможет справиться с проблемой

Сколько в норме газов выделяет здоровый человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Фото: Depositphotos

Общеизвестно, что приятных болезней не бывает, но есть особенно неприятные. Метеоризм — вздутие живота из-за скопления газов в кишечнике — как раз одна из них. Урчание в животе, отхождение газов со специфическим звуком и запахом могут приносить человеку больше страданий, чем даже острые боли, особенно если он должен подолгу находиться в обществе.

Хотя надо сказать, что эпизодически в той или иной степени метеоризм возникает практически у всех людей. В норме здоровый человек выделяет 0,5–1,5 л газов за 13–15 "пассажей" в сутки. Откуда он берется и от чего зависит активность его производства?

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Причины метеоризма

Причин появления газа в желудочно-кишечном тракте несколько.

Заглатывание воздуха. За каждое глотательное движение в желудок попадает около 2–3 мл воздуха. При разговорах во время еды, торопливом проглатывании пищи, питье через соломинку, жевании жевательной резинки, объем попадаемого в желудок воздуха резко увеличивается. Небольшая часть его эвакуируется путем отрыжки, а остальная попадает в кишечник.

Патология поджелудочной железы, нарушение ее выделительной функции. Недостаток ферментов приводит к тому, что большое количество непереваренных остатков пищи попадает в нижние отделы пищеварительного тракта. В результате этого значительно активизируются процессы гниения и брожения с выделением большого количества газов.

Кроме того, фактором повышения газообразования в кишечнике может быть дисбаланс его микрофлоры. Дело в том, что непереваренные в желудке остатки пищи расщепляются в кишечнике бактериями, одни из которых продуцируют газ, а другие (аэробы) — поглощают. В норме этот процесс уравновешивается, но при нарушении микробного равновесия — нет.

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Злоупотребление "неправильной" едой. Продукты, содержащие грубую клетчатку, бобовые, баранина, черный хлеб, изюм, сильногазированные напитки, сахарозаменители могут являться источником повышения количества газов в кишечнике. Сюда же можно отнести и продукты, в которых происходят процессы брожения и ферментации — натуральный квас, пиво и так далее.

Стрессы. Перевозбуждение нервной системы способно вызывать спазм гладкой мускулатуры кишечника и нарушение его перистальтики. Это приводит к задержке и скоплению газов, растягивающих кишку и вызывающих боль.

Заболевания желудочно-кишечного тракта. Гастриты, колиты, хронические запоры, острые кишечные инфекции и прочие болезни ЖКТ — все это тоже провокаторы метеоризма.

Лечение метеоризма

Средством кратковременного решения проблемы могут считаться вещества, способствующие удалению скопившихся газов. Их можно разделить на несколько категорий.

  1. Ветрогонные средства — настои и настойки из цветков ромашки, плодов тмина, семян укропа огородного или аптечного (фенхеля), масло фенхеля и укропа. Они облегчают отхождение газов, так как оказывают легкое спазмолитическое действие, расслабляя гладкую мускулатуру, и одновременно стимулируют двигательную активность (моторику) кишечника.
  2. Адсорбенты. Эти вещества поглощают избыток газа и вместе с ним выводятся из организма. Самый известный из них — активированный уголь.
  3. Пеногасители. Дело в том, что газы в кишечнике представляют собой пену с множеством мелких пузырьков, каждый из которых окружен слоем вязкой слизи. Эта пена затрудняет усвоение полезных веществ и всасывание газов (адсорбцию) через кишечные стенки. Пеногасители осаждают пену, высвобождая газы из слизи, восстанавливают их адсорбцию стенкой кишки и ускоряют выведение. Представители этой группы – препараты на основе симетикона (эспумизан, боботик, афлетин, эспузин и т.д.).

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Что же касается настоящего, не симптомного лечения метеоризма, то его успех зависит от максимально эффективного устранения причин недуга. Так, в одном случае для избавления от страданий необходимо откорректировать диету, в другом — восстановить микробиоценоз (гармоничное сочетание нужных микробов) в кишечнике, в третьем — вылечить имеющиеся заболевания пищеварительного тракта.

Поэтому всем, кто страдает от повышенного газообразования, необходимо безотлагательно записаться на прием к гастроэнтерологу, отбросив ложную стыдливость. Тем более, что явление, которое принимается за "обыкновенный метеоризм", может оказаться симптомом совершенно другой болезни!

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