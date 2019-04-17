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Международный день кофе: какая доза напитка принесет пользу организму

17 апреля отмечают Международный день кофе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Капучино в чашке
Капучино в чашке
Фото: Pixabay

Кофе – больше не вредная привычка. Только многочисленные эксперименты заставили ВОЗ признать, что этот напиток даже полезен, если знать меру.

Но "перепить" кофе бывает опасно. Кофейная интоксикация наступает, когда напиток некачественный или содержит слишком много кофеина. От нее трясет тело и кружится голова. 

Кроме этого, кофе противопоказан людям с гипертонией и повышенным сердцебиением. В качестве осложнений он может вызвать инсульт и даже инфаркт. Но, несмотря на это, кофе имеет и много полезных свойств: тонизирует, стимулирует умственную деятельность и дарит энергию. Именно кофе предотвращает болезни печени и запоры. Напиток даже помогает похудеть: ускоряет метаболизм, уменьшает аппетит и выводит жидкость из организма. 

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Генетики говорят: одна чашка кофе в день будет полезной для всех. А вот можно ли выпить больше – зависит от нескольких факторов, таких как пол, гормональный фон, беременность и прием лекарственных препаратов. Поэтому ответ на этот вопрос может дать генетический тест. Он определяет, насколько быстро у человека выводится кофеин из организма и не возникает ли зависимость.

Специалисты советуют пить крепкую робусту утром. А вот арабика подойдет и вечером, ведь в ней меньше кофеина. Употреблять ее следует после еды, говорят врачи. А тем, кому кофе противопоказан, предлагают пить декафенато – кофе без кофеина.

Напомним, ранее мы писали о добавках, которые помогут сделать кофе вкуснее. "Сегодня" также сообщали, что расскажет о вашей личности любимый кофе.

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Источник: Сегодня
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