Международный день презерватива: интересные факты о популярном средстве контрацепции

Семь интересных фактов о презервативах

День презерватива отмечают 13 февраля Фото: freepik.com

Международный день презерватива каждый год отмечают 13 февраля, в канун Дня святого Валентина. Праздник был учрежден в 2009 году организацией AIDS Healthcare Foundation. Его цель – популяризовать использование презервативов в качестве средства для предотвращения нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем.

Смотрите видео, почему украинцы неправильно пользуются средствами контрацепции:

В Международный день презерватива мы поделимся интересными фактами о кондомах.

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Изначально презервативы делали из подручных средств

Первые "презервативы" появились еще в Древнем Египте. Их делали из кишок и мочевых пузырей животных, из ткани и тонкой кожи. В Древнем Риме также применялись высушенные кишки и пузыри животных, и тонкие кожаные чехольчики, пропитанные смолами.

Японцы использовали два вида презервативов: один — из тонкой выделанной кожи, а другой — из внутренней пленки панциря черепахи. В Европе применялись все те же бычьи и рыбьи пузыри, стенки кишок овец и кожаные мешочки.

Первый резиновый презерватив был выпущен в 1855 году

Презерватив нельзя использовать повторно Фото: Pexels

Процесс вулканизации каучука (химический процесс превращения натурального каучука или родственных полимеров в более долговечные материалы путем нагревания их с серой) был изобретен Чарльзом Гудьером в 1839 году. К концу 1850-х годов несколько крупных компаний по производству каучука начали массовое изготовление резиновых презервативов. Основным преимуществом таких изделий была возможность многократного использования, что делало их более экономичным выбором в долгосрочной перспективе.

Презервативы действительно защищают

Презерватив является одной из самых доступных и недорогих форм контроля рождаемости. Когда речь идет о ВИЧ, использование презерватива делает секс в 10 000 раз безопаснее, чем без него.

У презервативов нет противопоказаний

Нет медицинской причины, по которой кто-либо не может пользоваться презервативом. Даже люди с аллергией на латекс могут использовать их – есть презервативы без латекса, сделанные из полиуретана и полиизопрена.

Существуют женские презервативы

Женские презервативы Фото: Pixabay

Фемидом, или женский презерватив, внешне похож на мужской, но он больше по размерам и намного толще. Его длина составляет 18 см, а ширина – 8 см. С обеих сторон имеются жесткие кольца, которые надежно фиксируют его во влагалище. Помимо того, что данный вид контрацепции практически не имеет противопоказаний, эффективно защищает от нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем, он также подходит тем, у кого аллергия на латекс, так как изготовлен из полиуретана.

Презервативы проходят заводские испытания электроникой

Перед тем, как презерватив покидает фабрику, через него пропускают электрический ток, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Каждый кондом после производства надевается на металлический стержень, на который подается сильное напряжение (более 1000 Вольт). В случае его герметичности презерватив будет хорошим изолятором, в случае наличия отверстий произойдет падение напряжения, и презерватив будет забракован.

Презервативы "живут" четыре года

Большинство презервативов, которые находятся в продаже, сохраняют свою эффективность в течение четырех лет. Конечно, лишь в том случае, если хранятся в сухом, прохладном месте. То есть презервативы, которые вы купили в прошлом году, вполне пригодны для использования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно использовать средства контрацепции. "Сегодня" также писали о пользе и вреде оральных контрацептивов.

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