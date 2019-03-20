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Международный день счастья: Ульяна Супрун рассказала, как стать счастливее

Активная жизнь дает нам большую устойчивость против жизненных невзгод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Стать счастливым может каждый
Стать счастливым может каждый
Фото: Pixabay

Международный день счастья отмечают 20 марта. Его в 2012 году основала ООН с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

"Мы склонны искать универсальные способы получить счастье. Единой таблетки для счастья не существует, но есть разные способы получать положительные эмоции и стать более счастливым", – написала глава украинского Минздрава в своем Facebook.

Ульяна Супрун дала советы, как жить счастливее и дольше:

  • Посвятите себя тому делу, которое вам больше нравится. Это может быть не только работа, но поддержка социально важных проектов, волонтерство, хобби, или помощь близким. Главное – знать, что вы делаете что-то важное и то, что имеет смысл.
  • Вам нужна принадлежность к сообществу, общины, семьи или круга единомышленников. Сообщество дает нам ощущение идентичности и поддержку. Это могут быть групповые занятия спортом, объединения для защиты окружающей среды и животных или инициатива в местности, где вы живете.
  • Такие связи стимулируют умственную и эмоциональную деятельность, и являются катализаторами хорошего настроения. Зато изоляция и одиночество действуют наоборот. 

Для счастья важно чувствовать себя нужным
Для счастья важно чувствовать себя нужным
Фото: Pixabay

Что еще можно делать, чтобы чувствовать себя счастливыми:

Будьте физически активны

От занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканабионоиды – соединения, дарят нам счастье, удовольствие, эйфорию и улучшают настроение.

Следите за своим рационом

Не пропускайте приемов пищи, но и не переедайте. Ученые советуют обязательно потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей. А молочная продукция, хумус и фалафель богаты триптофаном – аминокислотой, из которой образуется тот самый серотонин. 

Социализуйтесь и старайтесь больше общаться

Это мощный стимулятор мозга. Общение и поддержка существенно уменьшают риск депрессивных состояний, синдрома выгорания и сердечно-сосудистых болезней.

Заботьтесь о психическом здоровье

Счастье – не только отсутствие явных болезней и проблем со здоровьем. Это также наш покой, удовлетворенность жизнью и отсутствие тревожности. Учитесь распознавать состояния, когда всего в меру и обязательно найдите пути их преодолеть.

Как можно больше находитесь на солнечном свете

Яркий свет и частое пребывание днем на улице помогут простимулировать мозг и заставят его образовывать серотонин. А в некоторых исследованиях даже указывают, что как дневное, так и яркий свет в помещении, улучшают социальное взаимодействие и настроение. 

"Помните, что клиническую депрессию, вызванную потрясениями или хроническими болезнями, или выгорание часто не одолеть одними прогулками, овощами и спортом. Именно поэтому важно уметь эти состояния распознать и вовремя обратиться за психологической и медицинской помощью", – говорит Ульяна Супрун.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно есть сливочное масло. А Светлана Фус назвала три продукта, которые помогут укрепить иммунитет.

Смотрите видео, чего не хватает украинцам для полного счастья:

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Источник: Сегодня
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