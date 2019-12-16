Межпозвонковая грыжа: нужна ли операция

Какие главные симптомы межпозвонковой грыжи

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Позвонки — это отдельные кости, которые, располагаясь один за другим по позвоночнику, формируют позвоночный столб. Между позвонками находятся межпозвонковые диски, которые выполняют функцию амортизатора (препятствуют трению позвонков, а также минимизируют давление при движении).

Межпозвонковый диск является плоской и круглой прокладкой и состоит из двух частей. Наружная часть диска – это плотная хрящевая ткань, которую называют "фиброзное кольцо". Внутри этого кольца находится очень мягкий и текучий, гелеоб­разный хрящ – пульпозное ядро. Его объем больше, чем у фиброзного кольца, но оно заключено в диске под давлением.

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Причины межпозвонковой грыжи

Межпозвонковая грыжа появляется в момент, когда участок фиброзного кольца разрывается либо является очень слабым и через него выходит некоторое количество пульпозного ядра. Это происходит из-за давления со стороны верхнего и нижнего позвонков. Если этот разрыв небольшой и количество выдавленного ядра небольшое, возникает протрузия. Если же объем большой — образуется грыжа межпозвонкового диска.

Причиной возникновения грыж может быть повреждение или изношенность тканей, пришедшие с возрастом. Вследствие этого может происходить дегенерация межпозвонкового диска, которая и вызывает разрыв кольца. Также разрыв фиброзного кольца может возникать в результате неадекватной физической нагрузки на позвоночник, поднятия тяжестей, непомерной физической работы с давлением на позвоночник.

Симптомы межпозвонковой грыжи

Боль при грыже возникает вследствие раздражения твердой мозговой оболочки или корешка спинномозговых нервов из-за сдавливания последних. Симптомы зависят лишь от того, в каком отделе это случилось. Если в шейном, то боль может быть в шее, в затылке, в руке — идущая от шеи к кончикам пальцев руки. Если же в грудном отделе, то боль будет по типу межреберной невралгии — жгучая, режущая, пронзительная. Также может быть боль в пояснице, ногах (от бедра до кончиков пальцев ног).

Диагностика грыжи

Часто межпозвонковая грыжа не диагностируется сразу, если пациент жалуется на боль неизвестного происхождения в любой части тела (ноги, стопы, руки, шея, грудной отдел и т. п.). Но существуют некоторые симптомы, которые четко показывают, что это именно грыжа. Боль имеет перманентный характер. Происходит не просто мышечный спазм, который появляется и исчезает. Возникает сильная боль в мышцах, которая вообще не прекращается. Иногда бывает так, что межпозвонковая грыжа не дает о себе знать первое время, так как материал пульпозного ядра не оказывает давление на мягкие ткани и нервы.

Вот так выглядит межпозвонковая грыжа Фото: Depositphotos

Для того чтобы поставить диагноз, врачу-неврологу (либо нейрохирургу) необходимо собрать полный анамнез пациента, сделать медицинский осмотр, а также составить медицинскую историю с указанием всех симптомов больного. Надо проверить рефлексы, мышечную силу и чувствительность, для того чтобы установить полную картину болезни. Лучший метод диагностики грыж — МРТ (магнитно-резонансная томография).

Лечение грыжи

Существуют различные методы борьбы с межпозвонковыми грыжами, обычно они делятся на консервативное и медикаментозное лечение.

Консервативное лечение включает в себя лечебную физкультуру, лечебные массажи, активный образ жизни, занятия йогой, пилатесом.

Некоторые пациенты считают, что адекватно проводить мануальную терапию. Это мнение ошибочно. Мануальную терапию при межпозвонковых грыжах делать нельзя. Медикаментозное лечение должен назначать только лечащий врач.

Операция или блокада

Если же медикаментозное и консервативное лечение не помогает, необходимо хирургическое вмешательство. Конечно, операция также может привести к различным последствиям, но, если ее проводит грамотный нейрохирург, все проходит безболезненно.

Если же пациент не желает делать операцию, а боли от грыжи невыносимые, врач может порекомендовать осуществить блокаду. Это может быть блокада корешков спинномозговых нервов: эпидуральная либо мышечная (введения новокаина в эпидуральное пространство крестцового отдела позвоночника либо в мышцу). Но подобной терапии недостаточно для того, чтобы избавиться от межпозвонковой грыжи. Блокада может только снять болевой синдром на некоторое время. Каждый пациент переносит ее действие по-своему: кто-то не чувствует боли неделю, а кто-то несколько месяцев. Но по истечении этого времени боль от грыжи снова возвращается ровно в таком же размере, как и было до проведения блокады.

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