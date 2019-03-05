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Мезороллер: чем опасен этот модный косметологический девайс

Дерматологи не рекомендуют увлекаться домашней мезотерапией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15

Мезороллер – девайс для красоты, который обещает подтянутую кожу лица, но довольно радикальным способом. Говорят, его любит использовать Джессика Альба. Но косметологи обеспокоены живым интересом женщин к этому прибору для красоты. 

Мезороллер представляет собой небольшой валик, покрытый слоем микроигл.

Эффективность этого девайса основана на двух принципах:

  • Незначительное повреждение кожи с помощью микроигл, в ответ на которое в коже запускаются процессы регенерации, что в свою очередь способствует омоложению кожи.
  • Создание каналов, по которым в кожу проникают питательные вещества из специальных коктейлей, нанесенных перед процедурой.

В целом, идея хорошая. Ведь одна из проблем в процессе ухода за кожей – это необходимость преодолеть эпидермальный барьер, чтобы доставить активные компоненты косметики в более глубокие слои кожи. А если заодно можно еще и простимулировать синтез коллагена, то вообще замечательно. Но в чем тогда подвох?

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Если вы обратились к врачу и он посоветовал вам мезороллер, то это повод засомневаться в квалификации специалиста.

"Дома такое делать не нужно. Иглами может колоть только специалист в стерильных условиях. Только тогда это будет безопасно", – говорит дерматолог Константин Шалваров. 

Есть еще один нюанс.

"После нескольких недель использования мезороллер становится неэффективным. Кожа становится красной и раздраженной, на ней могут появится воспаления", – добавил специалист.

Кожа не может каждый раз давать постоянный эффект регенерации. Со временем она неизбежно загрубеет. Кроме этого, при регулярном травмировании гораздо больше бактерий попадает в поры, что вызывает разного рода воспаления.

Мезороллер нельзя использовать людям с куперозом, а при сильных высыпаниях он вообще категорически противопоказан.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать гимнастику для лица в домашних условиях. "Сегодня" также писали, как избавиться от синяков под глазами.

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Источник: Сегодня
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