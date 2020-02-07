Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины
Как подготовиться, сколько стоит и побочные эффекты мезотерапии
Мезотерапия – это метод альтернативной медицины, который включает в себя инъекции витаминов, ферментов, гормонов и экстрактов растений для омоложения и подтягивания кожи, а также для удаления лишнего жира.
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Французский врач Мишель Пистор разработал эту технику еще в начале 50-х годов. Первоначально она использовалась для облегчения боли у пациентов. За прошедшие годы метод приобрел популярность во многих странах по всему миру.
Сегодня мезотерапия применяется для:
- удаления жира на животе, бедрах, ягодицах, руках, лице;
- избавления от целлюлита;
- выравнивания морщин;
- подтяжки кожи;
- улучшения контуров тела;
- осветления пигментов на коже;
- лечения облысения.
В технике используются очень тонкие иглы для уколов в средний слой кожи (мезодерму). Мезотерапия способна исправлять плохое кровообращение и избавляться от воспалений, которые вызывают повреждение кожи.
Не существует стандартной формулы для веществ, используемых в мезотерапии. Обычно врачи используют:
- рецептурные лекарства, такие как сосудорасширяющие средства и антибиотики;
- гормоны (кальцитонин и тироксин);
- ферменты (коллагеназа и гиалуронидаза);
- травяные экстракты;
- витамины и минералы.
В зависимости от вида мезотерапии цена может варьироваться от 300 до 4000 гривен. Также это может зависеть от клиники, в которую вы обращаетесь.
Следует заранее проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, чего ожидать от процедуры. Возможно, вам придется избегать приема аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов в течение одной недели перед процедурой. Эти болеутоляющие средства могут увеличить риск кровотечения и кровоподтеков во время мезотерапии.
Во время процедуры может применяться или не применяться местная анестезия. Процесс мезотерапии выглядит как серия уколов с использованием специальной короткой иглы. Она может быть прикреплена к механическому пистолету для проведения сразу нескольких инъекций подряд.
Уколы делаются на разную глубину – от 1 до 4 миллиметров под слой кожи, в зависимости от поставленной проблемы. С каждой инъекцией под кожу попадает небольшое количество используемого вещества.
Возможно, вам понадобится несколько сеансов мезотерапии, чтобы получить желаемый эффект (от 3 до 15 раз). Если состояние вашей кожи начнет улучшаться, лечение будет повторяться раз в две недели или раз в месяц.
Трудно сказать, работает ли мезотерапия настолько эффективно, как хотелось бы, потому что в лечении используется много разных ингредиентов и методов. В этой сфере было сделано совсем мало исследований, а результаты были незначительны.
Люди, которые практикуют мезотерапию, говорят, что риск минимален, если вы идете к хорошо обученному специалисту.
Известны такие побочные эффекты:
- тошнота
- боль
- чувствительность
- припухлость
- зуд
- покраснение
- кровоподтеки
- темные пятна на коже
- сыпь
- инфекционные заболевания
- шрамы
Поскольку мезотерапия неинвазивна (то есть не предусматривает серьезных хирургических вмешательств), обычно время восстановления после процедуры не длится слишком долго. Многие люди могут сразу вернуться к привычному образу жизни. Другим может потребоваться пару дней из-за отека и боли в местах инъекций.
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