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Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Как подготовиться, сколько стоит и побочные эффекты мезотерапии

Анна Пономаренко
Сегодня, 11:00
Мезотерапия - все тонкости метода альтернативной медицины
Мезотерапия - все тонкости метода альтернативной медицины
Фото: Pexels

Мезотерапия – это метод альтернативной медицины, который включает в себя инъекции витаминов, ферментов, гормонов и экстрактов растений для омоложения и подтягивания кожи, а также для удаления лишнего жира.

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Французский врач Мишель Пистор разработал эту технику еще в начале 50-х годов. Первоначально она использовалась для облегчения боли у пациентов. За прошедшие годы метод приобрел популярность во многих странах по всему миру.

Сегодня мезотерапия применяется для:

  • удаления жира на животе, бедрах, ягодицах, руках, лице;
  • избавления от целлюлита;
  • выравнивания морщин;
  • подтяжки кожи;
  • улучшения контуров тела;
  • осветления пигментов на коже;
  • лечения облысения.

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В технике используются очень тонкие иглы для уколов в средний слой кожи (мезодерму). Мезотерапия способна исправлять плохое кровообращение и избавляться от воспалений, которые вызывают повреждение кожи.

Не существует стандартной формулы для веществ, используемых в мезотерапии. Обычно врачи используют:

  • рецептурные лекарства, такие как сосудорасширяющие средства и антибиотики;
  • гормоны (кальцитонин и тироксин);
  • ферменты (коллагеназа и гиалуронидаза);
  • травяные экстракты;
  • витамины и минералы.

Сколько стоит процедура мезоетрапии?

В зависимости от вида мезотерапии цена может варьироваться от 300 до 4000 гривен. Также это может зависеть от клиники, в которую вы обращаетесь.

Кому делать мезотерапию категорически нельзя
Кому делать мезотерапию категорически нельзя
Фото: Pixabay

Как подготовиться к процедуре?

Следует заранее проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, чего ожидать от процедуры. Возможно, вам придется избегать приема аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов в течение одной недели перед процедурой. Эти болеутоляющие средства могут увеличить риск кровотечения и кровоподтеков во время мезотерапии.

Как проходит процедура мезотерапии?

Во время процедуры может применяться или не применяться местная анестезия. Процесс мезотерапии выглядит как серия уколов с использованием специальной короткой иглы. Она может быть прикреплена к механическому пистолету для проведения сразу нескольких инъекций подряд.

Уколы делаются на разную глубину – от 1 до 4 миллиметров под слой кожи, в зависимости от поставленной проблемы. С каждой инъекцией под кожу попадает небольшое количество используемого вещества.

Возможно, вам понадобится несколько сеансов мезотерапии, чтобы получить желаемый эффект (от 3 до 15 раз). Если состояние вашей кожи начнет улучшаться, лечение будет повторяться раз в две недели или раз в месяц.

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Насколько эффективна процедура мезотерапии?

Трудно сказать, работает ли мезотерапия настолько эффективно, как хотелось бы, потому что в лечении используется много разных ингредиентов и методов. В этой сфере было сделано совсем мало исследований, а результаты были незначительны.

Побочные эффекты и риски

Люди, которые практикуют мезотерапию, говорят, что риск минимален, если вы идете к хорошо обученному специалисту.

Известны такие побочные эффекты:

  • тошнота
  • боль
  • чувствительность
  • припухлость
  • зуд
  • покраснение
  • кровоподтеки
  • темные пятна на коже
  • сыпь
  • инфекционные заболевания
  • шрамы

Процесс восстановления после мезотерапии

Поскольку мезотерапия неинвазивна (то есть не предусматривает серьезных хирургических вмешательств), обычно время восстановления после процедуры не длится слишком долго. Многие люди могут сразу вернуться к привычному образу жизни. Другим может потребоваться пару дней из-за отека и боли в местах инъекций.

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Источник: Сегодня
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