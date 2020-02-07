Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Как подготовиться, сколько стоит и побочные эффекты мезотерапии

Мезотерапия - все тонкости метода альтернативной медицины Фото: Pexels

Мезотерапия – это метод альтернативной медицины, который включает в себя инъекции витаминов, ферментов, гормонов и экстрактов растений для омоложения и подтягивания кожи, а также для удаления лишнего жира.

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Французский врач Мишель Пистор разработал эту технику еще в начале 50-х годов. Первоначально она использовалась для облегчения боли у пациентов. За прошедшие годы метод приобрел популярность во многих странах по всему миру.

Сегодня мезотерапия применяется для:

удаления жира на животе, бедрах, ягодицах, руках, лице;

избавления от целлюлита;

выравнивания морщин;

подтяжки кожи;

улучшения контуров тела;

осветления пигментов на коже;

лечения облысения.

В технике используются очень тонкие иглы для уколов в средний слой кожи (мезодерму). Мезотерапия способна исправлять плохое кровообращение и избавляться от воспалений, которые вызывают повреждение кожи.

Не существует стандартной формулы для веществ, используемых в мезотерапии. Обычно врачи используют:

рецептурные лекарства, такие как сосудорасширяющие средства и антибиотики;

гормоны (кальцитонин и тироксин);

ферменты (коллагеназа и гиалуронидаза);

травяные экстракты;

витамины и минералы.

Сколько стоит процедура мезоетрапии?

В зависимости от вида мезотерапии цена может варьироваться от 300 до 4000 гривен. Также это может зависеть от клиники, в которую вы обращаетесь.

Кому делать мезотерапию категорически нельзя Фото: Pixabay

Как подготовиться к процедуре?

Следует заранее проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, чего ожидать от процедуры. Возможно, вам придется избегать приема аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов в течение одной недели перед процедурой. Эти болеутоляющие средства могут увеличить риск кровотечения и кровоподтеков во время мезотерапии.

Как проходит процедура мезотерапии?

Во время процедуры может применяться или не применяться местная анестезия. Процесс мезотерапии выглядит как серия уколов с использованием специальной короткой иглы. Она может быть прикреплена к механическому пистолету для проведения сразу нескольких инъекций подряд.

Уколы делаются на разную глубину – от 1 до 4 миллиметров под слой кожи, в зависимости от поставленной проблемы. С каждой инъекцией под кожу попадает небольшое количество используемого вещества.

Возможно, вам понадобится несколько сеансов мезотерапии, чтобы получить желаемый эффект (от 3 до 15 раз). Если состояние вашей кожи начнет улучшаться, лечение будет повторяться раз в две недели или раз в месяц.

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Насколько эффективна процедура мезотерапии?

Трудно сказать, работает ли мезотерапия настолько эффективно, как хотелось бы, потому что в лечении используется много разных ингредиентов и методов. В этой сфере было сделано совсем мало исследований, а результаты были незначительны.

Побочные эффекты и риски

Люди, которые практикуют мезотерапию, говорят, что риск минимален, если вы идете к хорошо обученному специалисту.

Известны такие побочные эффекты:

тошнота

боль

чувствительность

припухлость

зуд

покраснение

кровоподтеки

темные пятна на коже

сыпь

инфекционные заболевания

шрамы

Процесс восстановления после мезотерапии

Поскольку мезотерапия неинвазивна (то есть не предусматривает серьезных хирургических вмешательств), обычно время восстановления после процедуры не длится слишком долго. Многие люди могут сразу вернуться к привычному образу жизни. Другим может потребоваться пару дней из-за отека и боли в местах инъекций.

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