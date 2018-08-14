Мифы и правда о грудном вскармливании: самые глупые запреты и "мода" на сцеживание

Маме можно капусту, а синева — не признак "пустого" молока

Грудное молоко. Его качество зависит от того, как долго и регулярно малыш его пьет

Каждый год, с 1 по 7 августа, по инициативе ВОЗ проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. Во всем мире проводятся мероприятия, на которых специалисты просвещают мам на эту тему. Ведь, несмотря на то что женщины кормят грудью малышей испокон веков, вопросов у них и по сей день немало. В том числе и потому, что вокруг ГВ накопилось немало мифов. Их развенчали для нас Марина Лежепекова, консультант по грудному вскармливанию, уп­­равляющий директор ОО "Мо­­лочные реки", и Вероника Князева, педиатр, гомеопат.

Миф 1: маме нельзя пить коровье молоко, есть орехи и капусту

Орехи могут навредить малышу, только если у него есть аллергия на них, и такая непереносимость передается генетически. Потому если ничего, кроме удовольствия, такой продукт маме или другим родственникам ребенка не приносит, то вреда не будет и ему.

Капуста может вызвать дискомфорт только у мамы: природа образования газов — грубая клетчатка, которая усиливает перистальтику кишечника. К ребенку через молоко попадают только полезности, содержащиеся в капусте, а не ее волокна.

С молоком тоже не все категорично. Если маму (и родственников) не мучило газообразование и диарея после питья коровьего молока, значит, у нее все в порядке с выработкой лактазы, расщепляющей лактозу в молоке, и пить его маме можно. Будет ли у малыша такой мамы аллергия на белок коровьего молоко, если та его выпила? Возможно, но вероятность крайне низкая — всего 2-3% младенцев первого года жизни не переносят молоко, выпитое мамой.

Проявляется аллергия чаще всего вздутием животика у малыша, рвотой и диареей, иногда с кровяными прожилками в стуле (это значит, что развилось воспаление слизистой оболочки кишечника). В таком случае кормящей женщине стоит на 2-3 недели отказаться от молока и всех его производных продуктов. Если у малыша исчезла указанная симптоматика, молоко теперь для мамы табуировано на весь период кормления, если нет, то причина расстройств — заболевания ЖКТ, и необходимо срочное обследование малютки.

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Миф 2: у "немолочной мамы" молоко с синевой

В начале каждого "сета" лактации при перерывах между кормлениями в более чем 1,5 часа выделяется молоко из передних отделов молочных желез. Оно кажется серовато-голубоватым, поскольку содержит большее количество воды. Эта водянистость и породила миф о "немолочных женщинах", у которых молоко жидкое, а потому малопитательно. На деле эти женщины просто не могут толком наладить грудное вскармливание: нечасто, неправильно или на недостаточное время прикладывая малыша к груди, из-за чего процесс лактации часто так и не доходит до второй стадии, когда начинает выделяться более жирное молоко. Для ребенка необходимы и важны обе "части" — и "передняя", более жидкая и насыщенная лактозой, и "задняя", более богатая жирами. Вообще же, согласно исследованиям ВОЗ, лишь у 3% женщин организм не в состоянии вырабатывать молоко. И то не совсем, а лишь в неполном объеме. В остальных случаях "немолочность" вызвана ошибками мамы, указанными выше.

Миф 3: после года молоко пустое и кормить бесполезно

При правильной организации вскармливания молоко будет хорошего качества. Уровень пролактина, молочного гормона, приходит в организме мамы в "небеременную и некормящую" норму к 3—6 месяцам. Затем продолжение лактации зависит от "спроса": сколько ребенок будет сосать грудь, столько продолжится молочное "производство".

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Миф 4: сцеживание остатков упредит застои в груди

Для упреждения застоя достаточно завершать кормление, когда малыш сам решит, что "хватит", и в столько "присестов", сколько потребует ребенок, поскольку молочные железы вырабатывают такой объем молока, который съедается. Потому-то сцеживания по несколько раз в день могут привести к застою в груди, сбив с толку молочную железу. Эпизодическое использование молокоотсосов, когда маме нужно отлучиться, скорее всего, на лактации не отразятся. А чтобы не было застоев, а также для налаживания нормальной лактации, важно кормить малыша грудью и по ночам — в это время суток уровень пролактина наиболее высокий.

Миф 5: накладки — защита от потери молока и травм соска

Производители накладок заверяют: гаджет защитит сосок от трещин и кровавых ранок во время кормления и улучшит лактацию при втянутых или маленьких сосках у женщины. Но ВОЗ против применения гаджета. Почему?

У женщины, нуждающейся в помощнике, повышен уровень адреналина, ведь проблемный процесс лактации для нее стресс. Этот гормон подавляет выработку окситоцина, стимулирующего "производство" молока. Его уровень растет и из-за стимуляции сосков. Накладки же снижают их чувствительность, и выработка молока уменьшается более, чем на 50%! При этом проблемы ран приспособление не решает. Ведь они возникают из-за неправильного захвата груди, а гаджет не только не учит малыша "хорошим манерам", но и отучивает, если до этого он умел это делать, пусть и через раз: основание накладки давит на ореолу, и молоко без усилий малыша вытекает ему в рот. Потому-то, как только у мамы заживут трещинки, и она начнет кормить без накладки, вскоре появятся новые ранки — малыш снова будет неправильно сосать.

Также накладки на деле замедляют превращение втянутого соска в выпуклый. Ведь метаморфозы происходят при регулярном и активном сосании, а малыш из-за накладки, как указано выше, трудится мало.

Применение накладок оправданно, только если малыш недоношенный или имеет неврологические отклонения. Такие детки ослаблены и/или процесс сосания у них пока что не скоординирован, и накладка пусть и слабенько, но поддержит "молочность" мамы, пока малыш окрепнет/выздоровеет. При этом важно контролировать не только прибавки веса у ребенка, но и количество и объем мочеиспусканий, чтобы понимать, сколько же ослабленный малыш смог добыть молока.

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Вода в жару: поить или не поить

Не стоит допаивать малыша до шести месяцев (лучше до девяти) ни водой, ни другими напитками. Иначе ребенок затем выпьет меньше маминого молока, а это негативно отразится на наборе веса (читай здоровье малыша) и налаживании лактации: ребенок не так активно и с большими интервалами будет просить мамину грудь.

Под запретом и растительные чайки — опасные еще и тем, что по сути являются лекарством и могут оказывать вредное воздействие на организм ребенка. Так, например, укроп расслабляет гладкую мускулатуру и при передозировке может… затруднить выведение газов из расслабленного кишечника, усугубляя колики! А фенхель, из-за схожего действия, расслабив сосуды, может привести к снижению артериального давления у малыша.

Безусловно, чаще всего это происходит при передозировке травками. Но чувствительность к любому веществу у каждого из нас своя, поэтому среднестатистические дозы напитка могут для малыша оказаться большеватыми. Ведь уровень активных веществ в напитке зависит не только от количества используемых травок, но и от того, в какой месяц и в какой местности они собраны. А поскольку как готовые чаи, так и травы для их приготовления классифицируются как БАДы, то их проверяют только на наличие пестицидов, радиации и тяжелых металлов, а не на концентрацию действующих компонентов.

А как же риски обезвоживания в зной из-за нехватки воды в рационе? Почаще предлагайте малышу грудь: в 100 мл молока содержится не менее 85 мл все той же воды, а также минеральные вещества (от железа — до цинка), что упреждает нарушение электролитического баланса, который может возникнуть при потере воды в организме из-за активного потения в жару.