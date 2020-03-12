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Мифы и правда о клещах: как не быть покусанным

Из-за аномально теплой зимы они уже есть в парках и скверах

Анна Педан
Сегодня, 18:30

Из-за аномально теплой зимы клещи в этом году уже повылазили и застали врасплох украинцев. Особенно не ожидали столь раннего нашествия владельцы собак, которые с удивлением находят клещей на четвероногих любимцах. Каждый год медучреждениями проводится подробный инструктаж о том, что делать при укусе клеща. Но, несмотря на это, все еще остаются некоторые мифы о клещах. Развеять их поможет терапевт Валентина Андрейченко.

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Клещи опасны только весной. Не совсем верно. Клещи нападают на человека в определенное время года: чаще всего это апрель-май, потом у них наступает перерыв. В жару они неактивны и неопасны. Новый всплеск агрессивности клещей припадает на сентябре-октябрь. Однако, если зима выдается достаточно теплая, как в этом году, насекомые могут атаковать и в февраля или даже январе.

Вытащить клеща можно с помощью масла. Действительно, есть такой способ устранения клеща. Но, его не желательно применять. Кусая человека, клещ делает небольшой надрез, впрыскивая обезболивающее вещество, поэтому сам укус почувствовать невозможно. Затем насекомое "цементирует" ранку и только после этого начинает пить кровь. Благодаря надежному креплению и цепкому ротовому аппарату, клеща довольно сложно вытащить. По возможности это должен делать врач. Если же, по каким-то причинам к врачу попасть не получается, то можно применить один из самостоятельных способов. Только помните, что все они имеют свои недостатки.

Как лучше удалить клеща. Смотрите в нашем сюжете:

Нужно раскачивать клеща из стороны в сторону, чтобы расшатать цементную "пробку". Затем аккуратно потянуть клеща на себя, продолжая движения в стороны. Если вы удалили тельце клеща, а голова осталась на месте, вытащите ее иглой, как занозу, и обязательно обработайте больное место антисептиком. Если при извлечении клеща вы его разорвали, есть риск попадания инфекции в кровь.

Перекрыть клещу доступ кислорода с помощью масла (он дышит "прорезями" на брюшке). От нехватки воздуха клещ вылезет сам. Опасность этого способа — клещ может погибнуть прямо в теле, а это уже очень плохо.

Клещи переносят опасную болезнь Лайма
Клещи переносят опасную болезнь Лайма
Фото: Pixabay

Заболеть после укуса можно сразу. Нет, это не верно. Если вы обнаружите клеща и правильно его вытащите в течение первых суток, то риск заболеть приравнивается к нулю. Если прошло больше суток, то визит к врачу обязателен!

Болезнь Лайма нельзя отличить от простуды. Нет, не правда. Симптомы действительно напоминают простуду: высокая температура, ломота в костях, боль в глазах, конъюнктивит. Но болезнь Лайма можно распознать по важному симптому – на месте укуса появляются маленькие (с пятикопеечную монету) или большие красные пятна. В наших широтах от болезни Лайма не умирают, но и полностью избавиться от инфекции невозможно. Она останется в крови человека на всю жизнь и может дать о себе знать через 5–10 лет. К тому же болезнь Лайма, в зависимости от разновидности возбудителя, может давать осложнения на сердце, нервную систему, почки. Людям с подобным диагнозом нужно внимательно следить за здоровьем и при первых же симптомах рецидива обращаться к врачу.

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Клещи прыгают с деревьев. Это самый распространенный миф. Нет, они не прыгают с деревьев. Они рождаются в земле и поднимаются на траву или куст. Забравшись на стебель или ветку, клещ растопыривает лапки в разные стороны и поджидает "трапезу". Именно поэтому так важно в "клещевой период" гулять по парку в брюках и кофтах с длинным рукавом. Нельзя сидеть на траве или под кустом. Идеальная жертва для клеща собака с густой шерстью. Кстати, клещ, прыгая на человека или животное, кусает не сразу, он ползает, ищет идеальное место для укуса. Женщин они часто кусают под колено, а мужчин – в спину и затылок.

Напомним, ранее мы писали, как уберечь собаку от укуса клеща.

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