Мифы и правда о мужской фертильности: орехи не повысят шансы, а делать перерывы в сексуальной жизни не стоит

ОРВИ не снизит шанс зачать, а увеличат его не омары, а утятина

Наследники. Стать отцом можно и в 70, но лучше сделать прививку от свинки и не пить много пива

О мужской фертильности существует уйма неправдивых утверждений, мы рассмотрим самые распространенные из них. Наш эксперт — Игорь Чернокульский, уролог-андролог, сексопалог, репродуктолог, член Европейской ассоциации урологов, член Украинской ассоциации андрологии и сексуальной медицины.

Миф №1: орехи — афродизиак

Безусловно, без регулярного секса из-за сниженной потенции вероятность зачатия ребенка ниже. Помочь могут стимуляторы либидо. Вот только в чем механизм повышения влечения при помощи микса омара и орехов, да еще и заправленных сметаной, не могут объяснить даже представители нетрадиционной медицины, утверждающие, что взаимосвязь есть.

Улучшить качество спермы такой микс тоже не может: для созревания сперматозоидов в организме мужчины должно быть достаточно витаминов Е, А и Д, а также цинка и селена. В морепродуктах мало витаминов Е и Д, витамина А — нет совсем. Орехи по содержанию этих витаминов и минералов на 6—8 местах, а грецкие, к примеру, — аж на 13-м. На самом деле чемпионы по селену — мясо утки и индюка, даже в свинине минерала больше, чем в осьминоге или омаре. По содержанию цинка эти морские лжеафродизиаки также не входят даже в десятку чемпионов. И еще. Качественных сперматозоидов даже при наличии указанных веществ не будет без L-карнитина. А он есть только в красном мясе.

Миф №2: при частом сексе сперма "пустая"

Считается, что при частом сексе сперматозоиды не успевают созреть, а потому не способны к зачатию. Вообще-то сперматозоиды созревают гораздо дольше, нежели несколько дней, — аж 72 дня! Но сперматозоиды зарождаются все-таки не в один день. И из почти 50 млн, которые выходят только за один половой акт, точно найдутся те, кто родился 2,5 месяца тому назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ученые рассказали, почему на планете скоро останутся только женщины

Миф №3: секс раз в 4—5 дней продуктивнее

Считается, что "выдержанная" сперма качественнее, потому что сперматозоиды более зрелые. Но, как уже было сказано, зреют они не за 4—5 дней. В то же время без питательных веществ, которые продуцирует простата, они становятся малоподвижными, а более "древние" без подпитки погибают. Таким образом, чем дольше перерывы в сексуальных "сетах", тем дряхлее сперматозоиды.

Миф №4: пиво ухудшает гормональный статус

Уровень тестостерона влияет на качество спермы. Антагонист мужского гормона — эстроген — безусловно, в пиве (в хмеле) содержится. Но чтобы получить критичное количество женского гормона, мужчина должен выпивать не менее литра пенного напитка ежедневно.

Что на самом деле существенно повышает уровень эстрогена — подкожный жир: из него организм синтезирует женский гормон. Потому потенциальный папа со множественными складками на теле однозначно рискует им не стать.

Миф № 5: свинка — об отцовстве забудь

Абсолютно бесплодными свинка может сделать мальчиков, подхвативших инфекцию в тинейджерском и подростковом возрасте. Но такое случается нечасто, поскольку до шести лет большинство будущих отцов проходят вакцинацию от паротита. Но даже если непривитый мальчик заболел до шести лет, это не приговор. Так, согласно статистике, паротит очень заразен и распространен — им заболевает не меньше 90% непривитых мальчишек, но при этом бесплодие возникает лишь у каждого четвертого из них. Если же заболеет привитый мальчик (как и любая вакцина, "свиная" защищает на 98%), то "безотцовщина" ему грозит вряд ли: масштабы поражения у вакцинированных мальчиков очень и очень минимальны.

Миф № 6: ОРВИ "убивает" сперму

Уменьшиться число подвижных сперматозоидов при простуде может, только если у мужчины лихорадка, поскольку оптимальный температурный режим для них — 35 °С.

Если же ОРВИ не сопровождается температурой 37,5 °С и выше, то сама инфекция на фертильность никак не влияет. Дело в том, что вирусы гриппа и его родичей не тропны к сперме — их молекула такова, что они способны внедряться в слизистые горла и носа, а не в клетки половых органов и самих сперматозоидов. Потому незащищенный секс с гриппующим (без высокой температуры) мужчиной может привести к зачатию ребенка.

Миф №7: с возрастом больше дефектов

Это не так. Сперматозоиды формируются при участии андрогенов и стероидов. С возрастом их уровень в организме мужчины уменьшается, но для выработки спермы их достаточно. Потому сперматогенез у мужчины в 70 лет не хуже, чем когда ему было 20 лет.

Последствия негативных факторов, если те перманентные, с возрастом на качестве спермы не отражаются: каждые 72 дня происходит "рождение" новых и зрелых сперматозоидов. Потому если мужчина три месяца назад бросил курить или сменил работу, где имел дело с радиоактивным излучением — новая порция сперматозоидов будет без дефектов.

Миф №8: после пати зачать сложно

Считается, что секс после алкогольной вечеринки к зачатию привести не может, поскольку сперматозоиды становятся дефектными. Но разовое избыточное возлияние на сперму не влияет, поскольку прямого повреждающего действия на нее не оказывает. Подвижность и качество сперматозоидов снижаются при регулярном злоупотреблении алкоголем, ведь в таком случае нарушается работа центральной нервной и иммунной систем. Гипофиз хуже регулирует выработку андрогенов, стимулирующих синтез сперматозоидов, а иммунитет не справляется с подавлением инфекций. В результате из-за хронического воспаления в яичках может развиться рубец на канальце, через который "выходят в свет" сперматозоиды. Кроме того, хроническая интоксикация ухудшает здоровье в целом, снижая либидо и потенцию, а как следствие, и шансы на зачатие.