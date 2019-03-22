Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Сколько на самом деле нужно пить воды в день и какой она должна быть температуры

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В день нужно выпивать 8 чашек воды, нельзя употреблять напитки после еды, кофе обезвоживает организм… Сколько раз вы слышали эти утверждения? Наверное, столько, что успели поверить в каждое из них. Но, оказывается, большинство подобных заявлений не имеют под собой абсолютно никаких научных доказательств! Вместе с врачом-диетологом Оксаной Скиталинской мы собрали самые популярные мифы о воде и развенчали их.

Наш эксперт:

Оксана Скиталинская, диетолог

Миф: В день нужно выпивать 8 чашек воды.

Правда: Потребность в воде у всех разная.

Намного меньше она нужна пожилым и людям с сердечно-сосудистыми болезнями. Их дневная норма — примерно 1 л, иначе будет сильная нагрузка на сердце. А вот людям, которые ведут активный образ жизни, даже 2,5 л может быть недостаточно.

Не стоит забывать также, что не нужно всю норму "выпивать обычной водой". Существует такое понятие, как "связанная вода". Ее больше всего в фруктах, овощах и ягодах (85—95%), молоке (88%), мясе (70—75%) и яйцах (74%). Еще 350 мл составляет эндогенная, или "внутренняя" вода (образуется в процессе обмена веществ). Таким образом, если нет жары и при нормальной физнагрузке человек не должен употреблять больше 1 л. Чрезмерное употребление воды увеличивает нагрузку на сосуды и повышает распад белка. Более того, из-за большого количества воды уровень соли в крови снижается. В результате жидкость может проникать в ткани и органы, вызывая отеки тканей.

Миф: Чувство жажды — опасный сигнал, который говорит о том, что организм сильно обезвожен.

Правда: Если возникает жажда, это не значит, что водный баланс в критическом состоянии.

Чувство жажды придумано природой, чтобы напоминать человеку, что пора пополнить запасы жидкости. Это ощущение аналогично желанию поспать или посетить уборную. Поэтому надо ориентироваться именно на чувство жажды, а не на напоминания на мобильном. Главное — научиться распознавать желание пить и не путать его с голодом. Часто люди хотят пить, но ошибочно считают, что голодны. Между тем, если прислушиваться к своему организму и вовремя выпивать теплую жидкость, можно даже избавиться от лишних килограммов! Дело в том, что вода согревает изнутри, дает чувство наполненности и притупляет голод. Поэтому в следующий раз, когда возникнет желание перекусить, выпейте стакан воды.

Кстати, кроме жажды есть и еще один "ориентир" — цвет мочи. В идеале она должна быть светло-соломенного цвета, без резкого запаха. Если она темная — значит, вы пьете мало.

Миф: Нужно выпивать много жидкости, неважно — воды, сока, чая или газировки.

Правда: Самый здоровый и полезный напиток на нашей планете — вода.

И именно эта жидкость в обязательном порядке должна присутствовать в рационе каждого. Причем желательно, чтобы это была чистая негазированная вода без каких-либо добавок. Все остальные напитки — соки, чаи, кофе, компоты — могут быть только дополнением.

Важно также не "переборщить" с ними и правильно их выбирать. В частности, от сладких газировок лучше совсем отказаться: это сплошная химия. Если выбор между фруктовым соком или целым фруктом — отдавайте предпочтение второму. Ведь фреши лишены такого ценного компонента, как клетчатка.

Миф: Суточную норму воды для себя можно рассчитать по формуле: 30 мл на 1 кг веса.

Правда: Формула для расчета индивидуальной нормы воды действительно существует, но многие источники не уточняют, какие цифры нужно подставлять.

Большинство людей, которые пытаются применить формулу, допускают одну серьезную ошибку, а именно — берут за основу свой реальный вес. В итоге получается, что человек с весом 150 кг должен выпивать в сутки 4,5 л воды. Но от такого количества жидкости можно даже умереть!

Чтобы формула "сработала", надо умножать 30 мл на свой идеальный вес. Что это? По сути — соотношение веса к росту, которое признано "правильным". Например, если вы женщина с ростом 160 см, то ваш идеальный вес — 50-56 кг, мужчина с таким ростом должен весить 55—60 кг. "Идеальные" параметры можно посчитать по индексу Соловьева (формула есть в сети).

Миф: Кофе вызывает обезвоживание организма и вымывает кальций.

Правда: Кофе сам по себе не приводит к обезвоживанию организма.

Этот напиток лишь немного усиливает диурез. Соответственно, жидкость быстрее "уходит". Поэтому нужно выпивать стакан чистой негазированной воды после каждой чашки эспрессо или капучино.

Миф: Нужно пить холодную/горячую воду.

Правда: Чрезмерно горячая или, напротив, ледяная вода одинаково вредны для организма.

В первом случае жидкость обжигает пищеварительный тракт. Если такие ожоги постоянные, в конечном итоге это может привести даже к раку пищевода. А вот холодная вода вызывает спазмы желчного пузыря: в результате желчь не "выходит", и процесс переваривания пищи нарушается. Самая правильная вода —температуры человеческого тела. Она уменьшает голод и дает легкое чувство сытости.

Миф: Пищу ни в коем случае нельзя запивать водой.

Правда: Если после обеда человек выпьет один стакан воды, ничего страшного не произойдет.

Более того: если пища плотная, жирная или сухая (например, бутерброд), то жидкость даже пойдет на пользу! Единственное — не стоит злоупотреблять и пить воду после еды литрами. Много дискуссий ведется также по поводу того, когда лучше употреблять жидкость: сразу до еды или все-таки делать перерывы и пить между приемами пищи. Разницы нет: пейте тогда, когда хочется. Главное — возьмите себе за привычку выпивать стакан воды натощак. Это способствует сокращению желчного пузыря. Соответственно, запускается моторика кишечника, завтрак лучше переваривается и усваивается. Кроме того, употребление воды натощак — отличная профилактика образования камней в желчном пузыре.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов. Оказалось, что фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят".

А еще в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина" каждое воскресенье в 20:00 с Еленой Кот выясняли, что делать, если из-под крана течет грязная вода.

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