Мифы и правда о тренировках: мнение специалиста

Как правильно тренироваться, чтобы не навредить себе

Как правильно тренироваться, чтобы не навредить себе. Фото: pixabay

Осенью и зимой обычно набираешь лишний вес, поэтому невольно задумываешься о занятиях в спортзале. Как правильно тренироваться, чтобы не навредить себе, рассказала Татьяна Аникеева – терапевт, ревматолог, кардиолог; медицинский директор направления "Взрослые" МС "Добробут".

Татьяна Аникеева

Чем больше тренируешься – тем быстрее будет результат

Это миф. Ни в коем случае не нагружайте себя, особенно в первые дни. Иначе можно попросту отбить охоту заниматься фитнесом. И не забывайте о том, что мышцам тоже нужно отдохнуть. Поэтому интенсивность занятий желательно увеличивать постепенно.

Разминка – пустая трата времени

Если вы не хотите, чтобы после занятий появилась ужасная крепатура, подготовьте тело к нагрузке. Ведь очень важно разогреть мышцы перед тем, как выполнять более интенсивные упражнения. То есть сделать 5-минутную разминку.

Можно заниматься без тренера

И снова заблуждение! Ведь профессиональный тренер подберет тот комплекс упражнений, который подойдет именно вам. А также в дальнейшем будет корректировать нагрузку и интенсивность занятия, что точно станет мотивацией заниматься дальше.

Желательно чередовать нагрузку

Да, это так. Часто в спортзале можно встретить людей, которые тренируют лишь одну группу мышц. Например, качают только ноги или работают исключительно над верхней частью туловища. А очень важно поочередно распределять нагрузку. Например, сегодня тренировать пресс, а также мышцы ног и ягодиц, а на следующем занятии сделать упор на мышцы спины и рук.

Важно тренироваться хотя бы полчаса в день

Так оно и есть. Достаточно 30 минут в день (или 60 минут через день), чтобы тело привыкло к новой нагрузке. А не то вы будете чувствовать усталость и вряд ли снова захотите появиться на тренировке.

Пейте как можно больше воды

Это миф. Конечно, всем известно, что желательно выпивать 1,5-2 литра воды в течение дня. Если вы занимаетесь фитнесом, организму в любом случае нужна вода. Но точно не стоит делать это через силу. В норме лучше делать несколько глотков каждые 5-10 минут после выполнения небольшого комплекса упражнений.

Если появилась боль – не останавливайтесь!

Очередной миф. Многие заблуждаются, думая, что нужно заниматься до такой степени, пока не станет болеть все тело. Но если вы плохо себя чувствуете, к тому же закружилась голова или сбилось дыхание, необходимо сделать паузу. Иначе такой темп может навредить.

Для сердца любые тренировки хороши

Это не так. Если есть проблемы с сердцем, то важно проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать оптимальный вариант занятий. Сердце любит правильно рассчитанные нагрузки.

Я часто занимаюсь, поэтому могу много есть

Миф, с которым стоит распрощаться. Если человек занимается фитнесом, но при этом не поменял свой рацион, то результата не будет. Ошибочно думать, что если во время занятий сжигаются калории, то можно не отказывать себе в еде. Особенно во вредных продуктах. Чтобы избавиться от лишнего веса и оставаться в форме, важно понимать: почти 60% успеха зависит от питания! Поэтому решайте, каким вы хотите видеть свое тело – рыхлым или все же подтянутым?