Мифы и правда об иммунитете: как защититься на пороге эпидемии гриппа

При гриппе витамин С не укрепит иммунитет, а душ — не снизит его

Игры в снегу повышают иммунитет. Фото: pixabay

По данным Министерства здравоохранения Украины, от эпидемии гриппа и массовой заболеваемости другими респираторными инфекциями нас отделяют 17,5%. Тем временем количество болеющих острыми респираторными заболеваниями растет: по сравнению с прошлой неделей заболевших стало на 10% больше, и был лабораторно подтвержден один случай гриппа. Вспышка ожидается к началу-середине декабря.

Самым эффективным средством против вирусов остается наш иммунитет: лекарства и обильное питье могут только убрать симптоматику, что облегчит самочувствие болеющего. А знаете ли вы, что некоторые популярные способы повышения защитных сил на самом деле их не повышают и даже наоборот? О главных мифах об иммунитете нам рассказали Ирина Лесняк, семейный врач медсети "Гармония здоровья", и Борис Скачко, терапевт, фитотерапевт.

Самые главные заблуждения об укреплении иммунитета

Поможет витамин С

Аскорбиновая кислота принимает участие в выработке интерферонов — иммунных факторов, не пускающих вирусы внутрь организма. Но если ОРЗ уже есть, значит, инфекция прошла через слизистые горла и/или носа, и никакая доза интерферона уже не поможет их прогнать. То есть никакого усиления защитных сил при возникновении ОРЗ не может быть по определению.

Витамин С при болезни выполняет другую роль: он работает как антиоксидант и защищает от ломкости сосуды, которые при простуде страдают из-за повышенного количества токсинов в крови.

Защитные силы увеличит солнце

Это полуправда в любое время года и утопия в сезон простуд. Да, витамин D — стимулятор защитных сил организма, и на 70% он вырабатывается нашей кожей под воздействием ультрафиолета. Но солнечных дней осенью и зимой — порядка 2—3 в месяц. Потому не стоит уповать на солнце: обязательно ежедневно ешьте продукты животного происхождения (кисломолочные продукты, мясо, рыбу, яйца, сливочное масло). Они должны составлять не менее 25% дневного рациона.

Нелишним будет также прием таблетированного витамина D. Покупайте тот, что в форме D3: он лучше усваивается нашим организмом.

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Оксолиновая мазь улучшит иммунитет в носу

Считается, что оксолиновая мазь способна уничтожать респираторные вирусы, включая грипп. А потому, отправляясь в общественные места в разгар гриппа, многие из нас обильно смазывают ею нос. Но слизистая носа — это не только видимая и доступная нашим пальцам часть. Таким образом существенно увеличить сопротивляемость слизистых вирусу (то есть местный иммунитет в них) мазь, к сожалению, не может.

Местный иммунитет поднимет хвойная ингаляция

Защитные способности от вирусов слизистых носа и горла тем выше, чем меньше бактерий на них живет. Но эфирные вещества масел хвои, цитрусовых и других растений хотя и имеют бактерицидное свойство, но все же не могут уничтожить, к примеру, стрептококки, вызывающие тонзиллит.

Необходимы иммуномодуляторы

Реклама уверяет: в сезон простуд просто необходимо пить иммуномодуляторы для профилактики ОРЗ, а при ее возникновении эти препараты ускорят выздоровление, усилив функции иммунной системы. Но регулярное поступление интерферона извне уменьшит выработку этого иммунного фактора самим организмом, и уровень защитных сил станет зависим от лекарственных средств: нет поступления иммуномодуляторов в организм — иммунитет еще ниже, чем до их употребления.

А если человек уже заболел, то препараты интерферона вообще бесполезны (почему, смотрите выше).

Если иммуномодуляторы всякий раз при простуде будет применять ребенок, то дело, кроме всего прочего, может закончиться развитием аутоиммунного заболевания — в частности, он может стать аллергиком. Ведь детская иммунная система формируется до 16 лет, а иммуномодуляторы, вмешиваясь в функции иммунитета, могут нарушить этот процесс.

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Спасут лук и чеснок в рационе

Эти продукты тоже обладают бактерицидным свойством. Но весьма скромным — они не могут уничтожить бактерии на слизистых. А значит, и не могут повысить местный иммунитет в них. Закапывание носа соками этих овощей и вовсе мера опасная: они вызывают ожог слизистой и отек, что особенно чревато при начавшейся простуде. Ведь тогда заложенность носа усилится, что ухудшит отхождение мокрот. А если сок будет единственным лекарством при насморке, мол, не нужна мне химия, лучше народный способ, то может развиться гайморит: хронический застой выделений — идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов и усиления воспаления.

Ешьте лук и чеснок в сезон простуд по другой причине: они содержат широкий спектр витаминов и минералов, а потому способствуют нормальному протеканию биохимических процессов в организме.

Душ снизит защитные силы при ОРЗ

Поскольку кожа — это орган иммунной системы, то наоборот: чем она чище, тем выше защитные силы организма. Другое дело, что после мытья нужно не допускать переох­лаждения и сквозняков.

При простуде поможет глинтвейн

Иммунитет горячительные напитки повысить не могут. Горячее вино или водка с перцем могут упредить только простуду на фоне переохлаждения: спирт усиливает кровообращение, и человек согревается. Но только если спирта выпито немного: не больше 40 мл водки или 150 мл глинтвейна.

А вообще лучше согреться либо горячими ножной ванночкой или ванной (сразу стоит одеться и нырнуть в постель, "мокрое" тепло противопоказано при температуре тела выше 37,5 °С), либо надеть побольше одежды и с часок полежать под одеялом.

Поможет впадание в детство

Защитные силы зависят и от количества сил душевных. Их накопитель — наш внутренний ребенок: позволяйте себе пробовать на вкус снег или валяться в нем. А самый большой пожиратель нервов — фрустрация и позиция жертвы: не пренебрегайте своими желаниями и говорите "нет", если вам хочется это сказать.