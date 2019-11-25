Мифы и правда об удалении гланд

Миндалины: 8 фактов, которых вы не знали

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Миндалины – одни из самых спорных органов нашего организма. Одни врачи убеждены, что при частых ангинах, кашле и простуде гланды нужно вырезать немедленно. Другие же, наоборот уверенны, что лишать человека такого защитного барьера просто негуманно.

Защита организма

Миндалины состоят из лимфоидной ткани и вместе с аденоидами образуют так называемое кольцо Пирогова, выполняющее очень серьезную и важную роль защитного барьера от поступающих в организм микробов и бактерий. Лимфоидная ткань задерживает вредные вещества, способствует повышению иммунитета человека.

Как повысить иммунитет, смотрите в нашем видео.

Ангина – воспаление лимфоидной ткани – первый маячок проблем с гландами. Нередко причиной заболевания становится переохлаждение, злоупотребление мороженым, прохладительными напитками, длительным пребыванием на холодном воздухе. Ангина опасна возможными осложнениями. После нее могут появиться болезни сердца (миокардит), почек (нефрит, пиелонефрит). Сказывается перенесенная ангина и на суставах – нередки случаи ревматизма.

"Плохие" миндалины

Иногда предрасположенность к ангинам запрограммирована генами. Люди с такой наследственностью часто простуживаются, у них рыхлые миндалины, и любая попавшая в организм инфекция способна надолго уложить в постель. При генной предрасположенности к ангинам, иммунные силы организма несколько "размыты". В лакунах (бороздках, углублениях) миндалин скапливаются болезнетворные бактерии, а это приводит к учащению заболеваний, общей слабости. При этом причиной болезни может стать даже легкое дуновение ветерка или глоток прохладного сока. Так возникает тонзиллит, при котором миндалины еще в состоянии бороться с микробами. Однако запускать болезнь нельзя, при хроническом тонзиллите "засоренные" гланды уже не смогут задерживать бактерии.

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Осложнения от удаления

В организме человека нет лишних органов. Удаляя миндалины, мы даже не осознаем, что лишаемся защиты. Ведь с удалением защитного барьера открывается путь к трахеитам, бронхитам, пневмониям и даже бронхиальной астме. И хотя спустя некоторое время функции удаленных небных миндалин принимает на себя гипертрофированная язычная миндалина, эффект защищенности становится куда меньше по сравнению с изначальным. Вот почему к операции стоит относиться очень осторожно, учитывая все возможные негативные последствия: ослабление иммунитета, вероятность хронического фарингита, который часто заявляет о себе вскоре после удаления гланд.

Удалять гланды или нет

При воспаленных гландах предпочтительнее консервативное лечение. Тем более, что современная наука предлагает множество разнообразных методик: промывание лакун небных миндалин (механическим путем при помощи специальной иглы-канюли вымываются пробки и гной), физиотерапия (предполагает комплексное лечение), тубусный кварц, действие ультразвуком на лимфоузлы. А вот к лазеротерапии многие врачи сейчас относятся скептически.

Относительно новая методика хирургического лечения – криодеструкция (вымораживание "неблагополучной" лимфоидной ткани жидким азотом). Но этот способ, как правило, назначают пациентам с заболеваниями крови, сердца, сосудов. Самая распространенная операция – тонзиллэктомия. Кстати, этот способ практиковали врачи еще до нашей эры. И хотя сама тонзиллэктомия – операция несложная, подчас она чревата осложнениями, связанными с кровотечениями. Ведь миндалины обильно снабжаются кровью, и после их удаления образуются открытые зияющие раны достаточно внушительных размеров. В послеоперационные дни кровотечение может быть спровоцировано даже легким покашливанием или принятием грубой пищи.

Три причины

Если врач настаивает на операции, попросите его назвать четкие показания. На самом деле их три. Во-первых, частые ангины. Если человек болеет по два-три раза в год, и заболевание проходит в тяжелой форме, с температурой, гнойными пробками, операции не избежать. Второй признак – огромное скопление болезнетворных бактерий в лакунах небных миндалин. И третье показание – увеличение углочелюстных лимфоузлов, их болезненность.

Болезнь роста

Есть мнение, что воспаление миндалин – детская болезнь, и после сорока лет она не страшна. Это заблуждение. Действительно, лимфоидная ткань более активна в молодом возрасте. Когда человек переступает сорокалетний рубеж, ткань начинает медленно отмирать, атрофироваться. Тем не менее проблемы, связанные с запущенным тонзиллитом, никуда не уходят. В зрелом возрасте удаление небных миндалин – редкий случай, но бывает и такое. Неважно, сколько вам лет, главное помнить: все без исключения болезни значительно легче предупредить или лечить в начале, чем расхлебывать их последствия.

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