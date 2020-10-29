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Микробиолог пояснила, как часто нужно стирать постельное белье

Сегодня, 09:39

Чистая постель отлично помогает уснуть

В Великобритании провели необычное исследование с участием двух тысяч респондентов. Выяснилось, что в консервативной и богатой традициями Англии треть населения меняет постельное белье только раз в году! Как относятся к постельной гигиене украинцы и как часто важно менять постельное белье, рассказала в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" микробиолог Оксана Вольская.

Почему важно часто менять постельное белье

Почему важно часто менять постельное белье
Почему важно часто менять постельное белье
Фото: Pexels

Большинство людей даже не представляют, какие монстры ждут их в постели. На наших телах живет бесчисленное количество различных бактерий и грибков, большинство из них безвредны, но кровать – идеальное место для их размножения, особенно за счет влаги, которая накапливается, пока мы спим.

Треть своей жизни мы проводим во сне – 8 часов в сутки. И поэтому хочется спать всегда в чистом и уютном месте.

Во-первых, в постельном белье могут быть грибки, во-вторых, частая смена постельного белья полезна для тех, кто страдает от астмы, дерматитов, аллергии и так далее.

Как правильно ухаживать за постельным бельем

Почему важно часто менять постельное белье
Почему важно часто менять постельное белье
Фото: Pexels

Сегодня можно выбрать постель различных цветов, фактур и состава ткани: бязь, сатин, хлопок, махра, фланель, полиэстер, лен.

Эксперты советуют в прохладный период выбирать постель из сатина, а в летнее время – хлопковую.

Конечно, у каждого есть свои методы ухода за своим постельным бельем, но мало кто подозревал, что правильно делает это меньшинство.

"Постельное белье нужно стирать не реже чем раз в неделю. Нужно постоянно проветривать постель. После того, как проснулись, надо быстренько вынести белье на балкон и вытряхнуть, если есть возможность – оставить на прямых солнечных лучах, – рассказала микробиолог Оксана Вольская. – Скоро зима, морозы, в это время для того, чтобы убить пылевого клеща, нужно вынести постель на мороз".

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А еще чистая постель помогает уснуть. Особый комфорт, запах чистоты – сон окутывает, и человек засыпает, чувствуя себя в безопасности. Большинство людей утверждают, что ночные тревоги покидают их, как только поменяют постель.

Народные приметы про постельное белье:

  • если застелить постель наизнанку и поспать на ней – ждите неприятностей;
  • не стоит менять постельное белье в религиозные праздники или в воскресенье. Лучший день для этого – суббота;
  • белье нужно стирать в понедельник – это обеспечит крепкий и спокойный сон. Практическая сторона этой приметы в том, что в древности за неделю – как раз до субботы комплект белья успевал высохнуть.

Как правильно выбрать постельное белье – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, почему важно стирать спортивную форму после каждой тренировки.

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здоровье гигиена постельное белье
Источник: Сегодня
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