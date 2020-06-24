Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Микробиота: что нужно знать о ней, чтобы быть здоровым

Сегодня, 10:00

Изучение кишечной микробиоты важно не только для специалистов в сфере медицины

Состояние организма человека тесно связано с микроорганизмами – этот тезис в последнее время стал особенно актуальным. В мире растет интерес к изучению роли микробиоты в развитии различных заболеваний, а также исследуется применение пробиотиков для профилактики заболеваний, восстановления здоровья и увеличения продолжительности активной жизни.

Рассмотрим подробнее, что это такое – микробиота, какую роль она играет в поддержании здоровья и долголетия, а также узнаем мнение профессора, доктора медицинских наук Шадрина Олега Геннадьевича, президента Ассоциации, члена правления, заведующего отделением проблем питания и соматических заболеваний детей раннего возраста ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины".

Профессор, доктор медицинских наук Олег Шадрин
Профессор, доктор медицинских наук Олег Шадрин

Микробиота – что это?

В нашем организме живет огромное множество бактерий, вирусов, грибов, дрожжей и простейших. Они образуют сообщества – микробиоты. Своей особой микробиотой населена каждая система наших органов – кишечник, кожа, мочевыделительная система, влагалище, дыхательные пути, ЛОР-органы.

Самая объемная – по примерным подсчетам около 100 триллионов микроорганизмов – микробиота кишечника. Она выполняет множество важных функций, назовем лишь несколько из них. Кишечная микрофлора способствует пищеварению, участвует в синтезе жизненно важных жирных кислот, витаминов, гормонов, антиоксидантов. Она защищает клетки кишечника, выполняет детоксикационную и антиканцерогенную функции, поддерживает активность систем иммунитета и тормозит аллергические реакции. Баланс в микробиоте кишечника – залог здоровья и долголетия.

"Равновесие между микроорганизмами кишечника имеет основополагающее значение для здоровья человека. Различные заболевания, инфекции, лекарственные препараты, стресс, изменения в окружающей среде и рационе могут нарушить баланс микробиоты, – говорит Олег Шадрин.- Дисбиоз, то есть нарушение равновесия микробиоты, впоследствии может приводить к развитию не только заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и аллергическим реакциям, заболеваниям обмена веществ, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и дыхательной систем".

1/5

Надо отметить, что партнерство микроорганизмов в кишечнике начинается уже с рождения. Организм ребенка заселяется флорой матери, когда он проходит через родовые пути, а грудное вскармливание способствует росту полезной микрофлоры. Поэтому микробиота младенцев, рожденных при помощи кесарева сечения или находящихся на искусственном вскармливании, значительно отличается по составу и менее разнообразна, чем у детей, "идущих" естественным путем.

"Сегодня, есть доказательства программирующего влияния микробиоты ребенка на его долгосрочное здоровье, в том числе и во взрослом возрасте",- утверждает профессор.

Пробиотики для микробиоты

Чтобы поддерживать баланс в микробиоте кишечника, важно вести правильный образ жизни и разнообразно питаться.

"Микробиота кишечника здорового человека во многом зависит от характера питания и пищевых привычек. Улучшают кишечную экологию растительная пища – фрукты и овощи – и ферментированные молочные продукты", – делится доктор медицинских наук.

Если же баланс микробиоты нарушен, восстановить его возможно – воздействуя на количество и разнообразие микроорганизмов. Положительно влияют на микробиоту пробиотики. Олег Геннадьевич Шадрин разъяснил, что это такое – пробиотики:

"В настоящее время в медицинской литературе большинство авторов ссылаются на рекомендации Всемирной организации гастроэнтерологов, согласно которым пробиотиками являются живые микроорганизмы, которые при введении в адекватном количестве оказывают положительный эффект на здоровье хозяина. Этот эффект может быть как местным, так и системным. Современные технологии позволяют использовать пробиотики для коррекции состава микробиоты; профилактики и лечения диареи, особенно возникающей при лечении антибиотиками, профилактики и лечения аллергических заболеваний, заболеваний кишечника и так далее".

Мировой опыт – на одной платформе

Интерес к роли микробиоты в поддержании здоровья и долголетия растет с каждым годом как у специалистов в сфере медицины, так и у тех, кто заботится о качестве своей жизни. Все имеющиеся в настоящее время знания по этой теме, включая свой обширный опыт, собрал на первой крупной международной платформе Институт микробиоты Biocodex. В конце мая он объединил усилия в области изучения микробиоты со Всемирной гастроэнтерологической организацией (WGO). Платформа помогает заложить основу для обширной научно точной сети данных о микробиоте, которая позволит пациентам и медицинским работникам узнать о важнейших достижениях в этой области, а значит, даст новые возможности для укрепления нашего здоровья.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
здоровье бактерии долголетие Шадрин микробиота Biocodex институт микробиоты Biocodex
Реклама

Новости партнеров

Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Travel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Сегодня, 09:15Food

Как приготовить классический соус бешамель

Сегодня, 06:55Fun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

Вчера, 13:23Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа

Вчера, 10:32Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

22 июняШоу-бизнес

18-летняя российская блогер-миллионер погибла на Бали: известна причина

22 июняШоу-бизнес

"Его уже не спасут": молодая жена Виктора Павлика рассказала, как лечила певца от зависимости

22 июняWellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

22 июняШоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

22 июняШоу-бизнес

Новая девушка Эдгара Каминского показала пикантное совместное фото

22 июняFun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

22 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняПсихология

Солнечное затмение 21 июня: как оно повлияет на человека

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняFood

Заготовки на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

Новости партнеров

Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Сколько COVID-19 держится в воздухе: найден ответ
Сколько COVID-19 держится в воздухе: найден ответ
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять