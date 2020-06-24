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Микробиота: что нужно знать о ней, чтобы быть здоровым

Изучение кишечной микробиоты важно не только для специалистов в сфере медицины

Состояние организма человека тесно связано с микроорганизмами – этот тезис в последнее время стал особенно актуальным. В мире растет интерес к изучению роли микробиоты в развитии различных заболеваний, а также исследуется применение пробиотиков для профилактики заболеваний, восстановления здоровья и увеличения продолжительности активной жизни.

Рассмотрим подробнее, что это такое – микробиота, какую роль она играет в поддержании здоровья и долголетия, а также узнаем мнение профессора, доктора медицинских наук Шадрина Олега Геннадьевича, президента Ассоциации, члена правления, заведующего отделением проблем питания и соматических заболеваний детей раннего возраста ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины".

Профессор, доктор медицинских наук Олег Шадрин

Микробиота – что это?

В нашем организме живет огромное множество бактерий, вирусов, грибов, дрожжей и простейших. Они образуют сообщества – микробиоты. Своей особой микробиотой населена каждая система наших органов – кишечник, кожа, мочевыделительная система, влагалище, дыхательные пути, ЛОР-органы.

Самая объемная – по примерным подсчетам около 100 триллионов микроорганизмов – микробиота кишечника. Она выполняет множество важных функций, назовем лишь несколько из них. Кишечная микрофлора способствует пищеварению, участвует в синтезе жизненно важных жирных кислот, витаминов, гормонов, антиоксидантов. Она защищает клетки кишечника, выполняет детоксикационную и антиканцерогенную функции, поддерживает активность систем иммунитета и тормозит аллергические реакции. Баланс в микробиоте кишечника – залог здоровья и долголетия.

"Равновесие между микроорганизмами кишечника имеет основополагающее значение для здоровья человека. Различные заболевания, инфекции, лекарственные препараты, стресс, изменения в окружающей среде и рационе могут нарушить баланс микробиоты, – говорит Олег Шадрин.- Дисбиоз, то есть нарушение равновесия микробиоты, впоследствии может приводить к развитию не только заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и аллергическим реакциям, заболеваниям обмена веществ, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и дыхательной систем".

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Надо отметить, что партнерство микроорганизмов в кишечнике начинается уже с рождения. Организм ребенка заселяется флорой матери, когда он проходит через родовые пути, а грудное вскармливание способствует росту полезной микрофлоры. Поэтому микробиота младенцев, рожденных при помощи кесарева сечения или находящихся на искусственном вскармливании, значительно отличается по составу и менее разнообразна, чем у детей, "идущих" естественным путем.

"Сегодня, есть доказательства программирующего влияния микробиоты ребенка на его долгосрочное здоровье, в том числе и во взрослом возрасте",- утверждает профессор.

Пробиотики для микробиоты

Чтобы поддерживать баланс в микробиоте кишечника, важно вести правильный образ жизни и разнообразно питаться.

"Микробиота кишечника здорового человека во многом зависит от характера питания и пищевых привычек. Улучшают кишечную экологию растительная пища – фрукты и овощи – и ферментированные молочные продукты", – делится доктор медицинских наук.

Если же баланс микробиоты нарушен, восстановить его возможно – воздействуя на количество и разнообразие микроорганизмов. Положительно влияют на микробиоту пробиотики. Олег Геннадьевич Шадрин разъяснил, что это такое – пробиотики:

"В настоящее время в медицинской литературе большинство авторов ссылаются на рекомендации Всемирной организации гастроэнтерологов, согласно которым пробиотиками являются живые микроорганизмы, которые при введении в адекватном количестве оказывают положительный эффект на здоровье хозяина. Этот эффект может быть как местным, так и системным. Современные технологии позволяют использовать пробиотики для коррекции состава микробиоты; профилактики и лечения диареи, особенно возникающей при лечении антибиотиками, профилактики и лечения аллергических заболеваний, заболеваний кишечника и так далее".

Мировой опыт – на одной платформе

Интерес к роли микробиоты в поддержании здоровья и долголетия растет с каждым годом как у специалистов в сфере медицины, так и у тех, кто заботится о качестве своей жизни. Все имеющиеся в настоящее время знания по этой теме, включая свой обширный опыт, собрал на первой крупной международной платформе Институт микробиоты Biocodex. В конце мая он объединил усилия в области изучения микробиоты со Всемирной гастроэнтерологической организацией (WGO). Платформа помогает заложить основу для обширной научно точной сети данных о микробиоте, которая позволит пациентам и медицинским работникам узнать о важнейших достижениях в этой области, а значит, даст новые возможности для укрепления нашего здоровья.

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